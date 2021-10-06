Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах на юге столицы

О нескольких крупных проектах создания комфортной среды, реализованных в жилых районах Южного округа, рассказал в новом своем посте мэр Москвы Сергей Собянин. Один из них - это благоустройство пешеходной зоны в Москворечье-Сабурово, на Каширском шоссе, д. 51к5 - д 59к2.

Местные жители используют ее и как променад, и как транзитную зону к станции МЦД-2 "Москворечье".

Приведена в порядок и дорожно-тропиночная сеть - где-то отремонтировали старое покрытие, где-то сделали новое, сделали новое освещение. Для родителей с детьми оборудовали три новые детские площадки.

Еще один проект в этом же районе реализован по просьбе местных жителей - благоустройство долины реки Чертановка.

В Северном Чертанове сделали небольшую уютную территорию рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом.

С учетом сложного рельефа реорганизовали тропиночную сеть, проложив новые прогулочные маршруты и устроив лестничные спуски, пандусы. Дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой, плиткой. Благоустроен в этом районе и Кировоградский бульвар от Сумского проезда, д.2 до Чертановской улицы, д.1в.

"От реализации проекта выиграют и спешащие по делам пешеходы, и жители, желающие прогуляться и отдохнуть рядом с домом", - пишет Собянин.