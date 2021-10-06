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06.10.2021 18:00
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о выделении 500 млн рублей на поддержку бизнеса

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Столичные власти одобрили выделение еще 500 миллионов рублей столичным компаниям в виде субсидий и грантов. Такая мера позволяет не только поддержать бизнес во время пандемии, но и сохранить рабочие места. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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"В этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и т.д", - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".

Среди получателей есть как успешные компании, известные на рынке, так и начинающие игроки. Одна из типографий, объяснил мэр, взяла субсидию на рекламу в интернете - это одна из новых опций, доступных малому бизнесу. Другая компания планирует потратить полученные деньги на запуск серийного производства и сертификацию новинок. Она занимается производством средств защиты для работников вредных производств и от коронавируса.

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