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06.10.2021 07:35
Рубрика: Экономика

В 2022 году на московские рельсы встанут электрички нового поколения

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Уже в следующем году москвичи увидят электрички нового поколения. Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, там не будет тамбуров, зато появятся зарядные устройства не только для телефонов, но и для ноутбуков и электросамокатов. Более удобной станет посадка в часы пик: в вагонах, которые специально разработают для столичного региона, появится третья дверь.
Фото: www.tmholding.ru Фото: www.tmholding.ru
Фото: www.tmholding.ru

"Трехдверные вагоны необходимы, чтобы упростить процесс посадки и высадки, - комментирует вице-мэр. - Это особенно актуально, если мы говорим о городских перевозках". Обычные двухдверные составы создавали "пробки" на входе, особенно когда поезда останавливались на станциях, входящих в состав крупных пересадочных узлов. В новых электричках все будет сделано так, чтобы пассажир как можно скорее попал непосредственно в вагон, а не в тамбур. Это решение позволит всем находящимся в составе как можно лучше спланировать свой выход. Еще находясь в вагоне, пассажир может посмотреть, как ему ближе пройти к той ли иной улице. И через сквозной проход между вагонами подойти к первым или последним дверям, значительно сэкономив время в пути.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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При разработке требований к новым пригородным поездам перевозчики учитывали особенности жизни современных пассажиров, которые ежедневно ездят между Подмосковьем и столицей, рассказал "РГ" исполнительный директор ЦППК Иван Конев. Одна из главных примет столичного региона - мультимодальность. Всем желающим надо дать возможность использовать так называемый транспорт последней мили. Чтобы от остановки электрички или МЦД можно было как можно скорее добраться до места назначения. Для этого перед многими станциями открывают пункты проката велосипедов и кикшеринга. А теперь в новых электричках появятся зарядки для персональных электросамокатов. Кроме того, продолжает Иван Конев, пассажирам дадут возможность заряжать в электричках и ноутбуки. Таким образом пригородный электропоезд в 2022 году может стать настоящим мобильным офисом для всех желающих. Тем более что заказчик новых составов предусмотрел также специальные зоны для вендинговых аппаратов с едой и напитками. Они уже есть на многих платформах и станциях, но непосредственно в вагонах появятся, пожалуй, впервые - они сейчас есть разве что в бизнес-классе аэроэкспресса.

"Впервые мы покупаем поезда сразу с контрактом жизненного цикла - это значит, что победитель будет отвечать не только за поставку поездов, но и за полное их обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации, а именно в течение 40 лет, - отметил Иван Конев. - При выборе поставщика мы руководствуемся двумя критериями - экономической целесообразностью и соответствием техническим характеристикам. Мы убеждены, что лучший продукт может быть произведен в условиях равной конкуренции. В конечном итоге выиграть должен только пассажир".

Параллельно власти столичной агломерации строят новые пути пригородного сообщения, которые позволят расширить возможности МЦД.

В новых вагонах появится дополнительная третья дверь в середине, а велосипедистам и самокатчикам станет удобнее перевозить свой транспорт. Фото: www.tmholding.ru

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, диаметры будут связаны не только с метро и МЦК, но также и между собой. Предполагается, что с запуском D3 и D4 в Москве появятся 12 хабов, где можно пересесть с одного диаметра на другой. Это позволит сэкономить немало времени. В частности, сейчас от Дегунино D1 до Щукинской D2 приходится ехать больше получаса с двумя пересадками. В будущем, пересев на Дмитровской, пассажиры сэкономят больше 10 минут и сделают при этом всего одну пересадку. От Тимирязевской D1 до Курской D2 сейчас приходится ехать аж с тремя пересадками 32 минуты, хотя вроде бы по прямой расстояние не слишком большое. Когда появится пересадка на Дмитровской, эта же дорога займет около 23 минут с одной пересадкой.

"Сегодня диаметры не связаны между собой, но уже в ближайшие годы мы эту задачу решим. Улучшение железнодорожной инфраструктуры позволит запустить еще два диаметра и соединить все четыре в единую городскую сеть. За счет удобных и бесплатных пересадок пассажиры станут еще мобильнее и смогут строить новые маршруты", - считает Максим Ликсутов.

Кстати

Поезда МЦД можно увидеть в приложении

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В приложении "Метро Москвы" начали тестировать новую функцию - теперь можно отследить большинство поездов МЦД. Чтобы найти состав, нажмите на кнопку "МЦД beta" в левом верхнем углу.

Большинство поездов - кликабельные: вы можете посмотреть, во сколько они будут на вашей станции, а еще отследить точность расписания. Скоро это будет доступно для всех составов диаметров. Внизу есть кнопка "Сообщить о проблеме" - обратная связь со специалистами дептранса.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Бабкин
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