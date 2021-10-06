В метро приезжие избили парня, вступившегося за девушку

Трое гостей столицы из Дагестана жестоко избили 25-летнего парня. Ему сломали нос и кости лица.

Произошло это 4 октября в одном из вагонов метро на "синей", Арбатско-Покровской, ветке.

Трое молодых кавказца громко ругались матом, не обращая внимания на окружающих. Более того, они вызывающе предложили высказаться любому, кому не нравится их поведение. Замечание осмелилась сделать стоявшая рядом девушка. Парни тут же обрушили на нее поток оскорблений. За девушку вступился 25-летний Роман. Его ударили исподтишка, повалили на пол и стали избивать ногами. Пассажирам пригрозили, что изобьют любого, кто вмешается.

Негодяи выскочили из вагона на станции "Первомайская". Пассажиры вызвали полицию и "Скорую помощь", сейчас Роман в больнице.

Нашли нападавших по записям камер видеонаблюдения, на которых четко запечатлен процесс избиения. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что все трое уже задержаны. Им пока предъявлено обвинение по статье "Хулиганство". Но, видимо, статья "потяжелеет", так как в момент задержания один из этой троицы бросился на полицейского с ножом.