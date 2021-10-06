В Москве на пультовую охрану поставлено свыше 5 тысяч школ

Вневедомственная охрана Росгвардии Москвы разработала и рекомендовала необходимые меры по обеспечению школ и других образовательных учреждений.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что сейчас к пультам централизованной охраны подключено более 5 тысяч образовательных учреждений. Столичные школы круглосуточно охраняют более 5,5 тысячи охранников из 23 частных охранных организаций. Их деятельность жестко контролируют - в этом году сотрудники Росгвардии провели около 5 тысяч профильных проверок образовательных учреждений.

Тем не менее, безопасность школ и других образовательных учреждений решено усилить. Начальник отдела организации работы мобильных нарядов вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Виктор Лобков на внеплановом заседании Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности обратил особое внимание на исключение бесконтрольного нахождения на территории учебных заведений посторонних лиц и транспортных средств и необходимость незамедлительного вызова наряда Росгвардии в случае их выявления.

Необходимо оборудовать окна и двери техническими средствами охраны с выводом на пульт вневедомственной охраны. А сотрудников частных охранных организаций - оснастить средствами защиты от стрелкового оружия, радиобрелоками тревожно-вызывной сигнализации с датчиком падения.

Возможно, в ближайшее время эти рекомендации примут обязательный характер в служебных инструкциях и нормативных документах.