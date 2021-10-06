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06.10.2021 07:37
Рубрика: Власть

В Москве началась реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства очистят пруд Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы.

Водоем площадью почти 2 гектара очистят от иловых отложений, грунта и мусора. Чтобы предотвратить потери воды, обустроят водоупорный слой.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Береговую полосу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют и укрепят. Затем создадут зону биоплато: в ней высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема и сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для пернатых сделают два пологих выхода на берег. Все работы планируют завершить во втором квартале следующего года.

В 2020 году реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Изначально в ансамбль входили три каскадных пруда, но до наших дней сохранились только два.

Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.

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