В Москве появится 4,5 тысячи новых заводов

Новые производства появятся на месте заброшенных промзон в рамках проекта правительства Москвы "Индустриальные кварталы". Подробности рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в среду на XVI Национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития".

"Новые производства разместятся на общей площади около 650 гектаров. Общая площадь помещений производственного назначения и технопарков составит порядка 10 млн кв.м - на них смогут начать свою работу 4,5 тысячи производств, - сообщил Прохоров. - На предприятиях появится порядка 125 тысяч новых рабочих мест, а бюджетный эффект для города составит не менее 200 млрд руб. в год. В рамках механизма комплексного развития территорий мы вернем промышленность туда, где она не только располагалась исторически, но и имеет прекрасные перспективы".

Сейчас в рамках проекта "Индустриальные кварталы" Москва заключила пять договоров о комплексном развитии территорий в границах бывших промзон: "Алтуфьевское шоссе", "Кунцево", "Октябрьское поле" и двух участков в "Коровино". Согласно проекту, рядом с местами приложения труда будет построено жилье, социальные объекты, общественно-деловые пространства, спортивные комплексы, парки. Также будет создана качественная городская среда - более 90 новых социальных объектов.

Кстати, строительство первого индустриального квартала "Октябрьское поле" будет завершено в Москве уже в 2024 году. На территории около шести гектаров появится технопарк площадью около 10 тысяч кв.м, два детских сада, школа, поликлиника и жилье. Инвестор также выполнит необходимые работы по благоустройству территории. Остальные проекты, по которым уже начата работа, будут реализованы до 2030 года.