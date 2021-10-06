В Москве сделали настоящие фитнес-центры под открытым небом

Десятки крупных общественных пространств благоустроены в столице за минувшее лето, и едва ли не в каждом появились новые спортивные площадки.

Причем не просто турники с редкими тренажерами, а настоящие фитнес-центры под открытым небом - с огромным разнообразием тренировочного оборудования от известных брендов, беговыми дорожками, футбольными полями и многим другим. Корреспондент "РГ" прогулялся по нескольким таким площадкам и поговорил с теми, кто успел их оценить.

Амфитеатр для баскетбола

Первым делом отправляемся в парк "Яуза", который растянулся вдоль самого крупного в пределах столицы притока Москвы-реки. Существует он уже давно, однако был разбит на части и плохо благоустроен. В последние годы его приводят в порядок и связывают в единое целое, а на днях в парковой части между улицей Мусоргского и проездом Дежнева открыли спортивный кластер.

"Здесь огромное пространство уже сделано - в этом году около полусотни гектаров благоустроено. Получился большой спортивный парк, - рассказал приехавший на открытие мэр Сергей Собянин. - Чего тут только нет: и тренажеры, и спортивные площадки, и воркаут-зона, и так далее. Это уже 150 гектаров в целом - огромная территория. И еще предстоит примерно такую же территорию благоустроить".

Приезжаю в парк спустя несколько дней после официального открытия в десятом часу вечера - опасаюсь, что все модные спортплощадки будут закрыты и людей там не будет уж точно. Первым делом натыкаюсь на большую скейтплощадку - на ней вполне смогут тренироваться одновременно пара десятков человек, не мешая друг другу. Примерно это, кстати, и происходит - несмотря на поздний час, молодые ребята выполняют трюки. Особенно привлекает внимание парень лет 13-14 - он крутит виражи не на скейте, как его старшие товарищи, а на самокате. Зовут юного спортсмена Вадим Рощин - он признается, что трюки на самокате делает уже пару лет, родители даже купили ему для этого специальный трюковый самокат. "Раньше для тренировок приходилось ездить на ВДНХ, там есть хорошие скейтплощадки, но теперь хожу сюда - к дому гораздо ближе и площадка круче", - объясняет Вадим.

Скейтпарк здесь действительно серьезный - его проект разрабатывали совместно с Федерацией скейтбординга России, чтобы учесть все нюансы. Площадка имеет трапециевидную конфигурацию и разделена на две зоны, что позволяет одновременно кататься ребятам с разным уровнем подготовки.

Неподалеку натыкаюсь на одну оригинальную арену. Вы когда-нибудь видели круглую баскетбольную площадку? Вот и я не видел. Оказывается, это не результат богатой фантазии проектировщиков, а площадка для стритбола - его еще называют уличным баскетболом, или баскетболом три на три. Между прочим, олимпийский вид спорта. Окружают площадку трибуны в виде амфитеатра. "Мне кажется, любителей баскетбола такого формата теперь станет гораздо больше", - заметил Собянин после знакомства с ареной. Скорее всего, он прав - даже поздно вечером я застал здесь тройку тренирующихся. Ребята сказали, что это единственная такая уличная площадка в Москве.

Помимо этой здесь появились и другие арены. На месте заброшенного футбольного поля, например, сделали новое, с искусственным покрытием и подогревом. Играть на нем можно будет и в холодное время года. Рядом оборудованы четыре теннисных корта с раздевалками и санузлами. А хоккейную коробку с искусственным льдом и трибунами пока используют для игры в мини-футбол - мяч на шайбу здесь заменят с наступлением холодов. Вдобавок в "Яузе" теперь есть большая воркаут-площадка, обилие уличных тренажеров и многое другое.

Планетарная физкультура

Еще одно кардинально обновившееся этим летом место - сквер возле пруда "Марс" на Алтуфьевском шоссе. Я бывал там пару лет назад, и тогда, кроме пруда, посмотреть было совершенно не на что. Теперь же вода скорее служит фоном. Здесь сделали большие ландшафтные детские площадки, где занятия по душе найдут и совсем маленькие дети, и подростки. Также обустроили беговую дорожку вокруг воды с прорезиненным покрытием, установили качели, скамейки под навесами, новые светильники и светящиеся сферы, символизирующие Солнечную систему.

Спортивных площадок оборудовали сразу четыре - отдельно для детей и взрослых, с тренажерами и турниками. Детские тренажеры легко отличить по ярким цветам и тому, что они обычно спарены - дети могут выполнять одинаковые упражнения, стоя лицом друг к другу. Это позволяет им превратить тренировку в игру и не заскучать через пять минут. "Хорошее решение, детям так проще и интереснее, - делится мама двух сестер Ирина Арсентьева. - У нас вообще район сильно изменился за последние годы - поликлинику кардинально реконструировали, заброшенный кинотеатр перестроили в районный центр, а теперь пруд стал совсем другим".

На взрослой спортивной площадке тоже есть люди - здесь, конечно, нет баскетбольных амфитеатров и футбольных полей с подогревом, но тренажер для себя сможет подобрать человек с любой подготовкой.

Если вы придете без тренера и спортивного прошлого, то не растеряетесь - практически на каждом тренажере есть понятная инструкция, как на нем заниматься. Можно тренировать координацию, качать мышцы пресса и спины, имитировать бег и ходьбу по лестнице.

Кстати

Кластер за МКАДом

Современная спортивная площадка появилась и на острове Балчуг, который в этом году обрел новое лицо. Потренироваться на современных тренажерах и турниках там можно в обновленном Репинском сквере, возле памятника "Дети - жертвы пороков взрослых". Также новая спортплощадка заработала в Миусском сквере, неподалеку от Тверской улицы.

Но не нужно думать, что тренировки стали доступнее всего в центре города. Напротив, новые площадки оборудовали в каждом округе столицы. А в Михайлово-Ярцевском в Новой Москве сделали еще один спортивный кластер с площадкой для паркура, лыжероллерной трассой, памп-треком и другими спортивными атрибутами. А отдохнуть после тренировки там можно на лежаках или садовых диванах - зону отдыха тоже привели в порядок.