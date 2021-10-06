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06.10.2021 18:31
Рубрика: Экономика

В Ногинске начали разбирать пострадавшую от взрыва часть дома

Текст: Ирина Огилько

В подмосковном Ногинске приступили к разбору части дома, поврежденного в сентябре взрывом бытового газа. Об этом сообщает сайт министерства ЖКХ Подмосковья.

Фото: ТАСС
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Отмечается, что в доме № 9А по улице 28 Июня в подмосковном Ногинске строители приступили к работам по демонтажу конструктивных элементов второго подъезда поврежденного здания. Этими работами занимается подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области.

Уже разобрали участок кровли и приступили к демонтажу плит перекрытий верхних этажей, балконов, наружных стен и внутренних перегородок квартир 9 и 8 этажей. Все работы осуществляются с помощью подъемного крана и пристегнутыми к нему страховочными тросами рабочими. Собственники квартир наблюдают за ходом работ в режиме онлайн, что позволяет им корректировать действия рабочих с земли из мобильного штаба.

Как сообщает гендиректор подрядной организации Руслан Бородин, монтажники спускаются в открытые комнаты, прикрепляют тросами крупногабаритные вещи жильцов и спускают их вниз. Далее вещи передаются жителям. На то чтобы вынести вещи из двух квартир, у рабочих уходит весь день. Разбор пострадавшей части дома продлится несколько недель. Затем повреждения обследуют, чтобы выяснить подлежит ли девятиэтажка восстановлению или нет.

Напомним, что в Ногинске, на улице 28 Июня взорвался утром 8 сентября бытовой газ. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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