В Воронеже поставили оперу о непослушном мальчишке

В Воронеже поставили оперу для детей "Дитя и волшебство" на музыку Мориса Равеля. Спектакль о непослушном мальчишке, на которого ополчились обиженные им вещи, нельзя назвать академическим. В нем нет характерных для оперы длинных "стоячих" арий и дуэтов. Два десятка персонажей постоянно сменяют друг друга на сцене, исполняя небольшие колоритные номера. В постановке есть элементы мюзикла и хорала, герои танцуют фокстрот и вальс, а в фойе юных зрителей ждет встреча с Феей музыки.

Помимо титулованных солистов Воронежского театра оперы и балета, в спектакле заняты артисты хора и талантливые дети из специализированных школ и колледжей города. Музыка Равеля довольно сложна для исполнения (но отнюдь не для восприятия), так что артистам пришлось изрядно потрудиться на репетициях. К тому же от них требовалось и музыкальное, и актерское мастерство.

У Равеля поют стрекоза и летучая мышь, лягушки и дерево, чашка и чайник, кушетка, кресло и торшер. Ковер в опере молчит, но танцует...

- Изобразить животное или предмет - стандартная задача для студентов театральных вузов. И воронежцам пришлось вспоминать эти азы, - рассказал режиссер-постановщик оперы "Дитя и волшебство" Андрей Цветков-Толбин. - Понятно, что заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев прекрасно споет партию Риголетто - а тут ему предстояло спеть Часы или Кота. Какой это звук, какие интонации? Солисты раскрепостились, начали дурачиться, и получилось замечательно. Все роли короткие: артистка вышла Чашкой - через 15 минут она Стрекоза, вышла Кушеткой - и вот она Летучая мышь... Одной из солисток досталось сразу три партии: Огня, Принцессы и Соловья. Главного героя играет прекрасная Татьяна Измайлова.

На "Дитя и волшебство" нужно приходить заранее. За полчаса до спектакля в фойе начинается интерактивное шоу - забавное и познавательное путешествие в мир музыки. Оно будет особенно полезным для тех ребят, кто никогда раньше не видел оперы.

Музыка Равеля сложна для исполнения, так что артистам пришлось изрядно потрудиться

- Мы надеемся, что европейская музыка в качественном исполнении понравится детям и они, повзрослев, заинтересуются другими нашими спектаклями, - пояснил худрук Театра оперы и балета Александр Литягин. - Дирижер Ариф Дадашев (работает в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. - Прим. ред.) приложил много усилий к развитию труппы. Воронежские музыканты выросли на голову. Планируем представлять публике хотя бы по одной детской опере в сезон, если найдем поддержку департамента культуры.

"Дитя и волшебство" выпустили за счет средств, собранных на благотворительном вечере "Рождественские встречи". Эта акция проводится в Воронеже ежегодно и объединяет ведущих предпринимателей-меценатов региона. Деньги распределяет женсовет Гражданского собрания "Лидер". Финансирование получают проекты, ориентированные на детей, в сфере образования, культуры и спорта.

- Мы ставим перед собой задачу рыхления почвы - повышения человеческого потенциала Воронежской области. Помимо детской оперы, поддержали мюзикл "Буратино" - его ставят в филармонии с участием артистов-детей, - добавила координатор женсовета Мария Табачникова.

Ближайший показ оперы "Дитя и волшебство" состоится 29 октября в рамках театрального фестиваля "Маршак".

Прямая речь

Ольга Щербань, главный хормейстер Воронежского театра оперы и балета:

- Таких композиторов, как Равель, в нашей афише еще не было. Это большой скачок в развитии и для оркестра, и для солистов, и для хора. Пришлось добывать редкие инструменты (например, контрафагот), которых не было в театре, чтобы не искажать замысел Равеля. Спектакль не академичный (когда солист вышел, спел и ушел), а живой и динамичный. Танцуют все!