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06.10.2021 12:53
Рубрика: Общество

Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот

Текст: Ирина Огилько

Весной 2022 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется четвертый в столице грот. Его украшениями станут фонтан в виде водопада и смотровая площадка. Об этом сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства
Исторический фонтан восстановили на северо-востоке столицы

Это будет четвертый грот в столице: первый расположен в Александровском саду, второй - в парке Горького, третий - в усадьбе Кусково. Грот станет украшением новой масштабной экспозиции "Дальневосточный сад" в северо-западной части дендрария и одной из самых фотографируемых локаций.

Посетители смогут проходить через каменный грот прямо за струями тихого водопада. Внутри пещеры - полная тишина и другая реальность, сверху - уютная площадка для созерцания Дальневосточного сада: водоема с заросшими берегами, ручья с мостиками, холмов с горными тропами.

Грот будет виден из нескольких точек сада.

Позже тут можно будет посмотреть на богатейшую коллекцию флоры российского Дальнего Востока и прилегающих регионов: Китая, Корейского полуострова, Японских островов. Особое внимание будет уделено редким и исчезающим видам, пищевым, лекарственным и хозяйственным растениям стран региона.

Площадь экспозиции - 1000 квадратных метров.

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