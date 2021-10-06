Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму

Температура в октябре в столичном регионе будет около нормы. При этом отдельные дни могут быть более теплыми.

И до середины месяца существенных дождей не ожидается, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Бабьего лета" уже не будет, хотя сейчас установилась сухая ясная погода с дневными температурами плюс 10-12 градусов. Но ночью заморозки. А "бабье лето - это когда днем до плюс 20 градусов, а ночью плюс 10-15-ть. Поэтому сейчас началась классическая "золотая осень", которой нужно наслаждаться", - пояснил климатолог.

Что касается появления снега, то, по словам Вильфанда, до него еще далеко. "Снег в конце октября не редкость, но до постоянного снежной погоды еще далеко", - отметил метеоролог. Вильфанд подчеркнул, что современная метеорология не позволяет прогнозировать на долгий период количество осадков. Поэтому говорить сегодня о том, будет ли снежной, суперснежной или малоснежной предстоящая зима, по меньшей мере не профессионально. Пообещать можно что угодно, но к реальности это не будет иметь отношения.

По словам Вильфанда, в большинстве регионов России зимняя температура будет около нормы и выше, однако такой прогноз только вероятный - он будет корректироваться. Теплее обычного ожидается в северных регионах, в остальных - около нормы.