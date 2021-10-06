Новости

Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 13:03
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму

Текст: Ольга Игнатова

Температура в октябре в столичном регионе будет около нормы. При этом отдельные дни могут быть более теплыми.

Фото: iStock
Видео: В регионах Западной Сибири выпал первый снег

И до середины месяца существенных дождей не ожидается, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Бабьего лета" уже не будет, хотя сейчас установилась сухая ясная погода с дневными температурами плюс 10-12 градусов. Но ночью заморозки. А "бабье лето - это когда днем до плюс 20 градусов, а ночью плюс 10-15-ть. Поэтому сейчас началась классическая "золотая осень", которой нужно наслаждаться", - пояснил климатолог.

Что касается появления снега, то, по словам Вильфанда, до него еще далеко. "Снег в конце октября не редкость, но до постоянного снежной погоды еще далеко", - отметил метеоролог. Вильфанд подчеркнул, что современная метеорология не позволяет прогнозировать на долгий период количество осадков. Поэтому говорить сегодня о том, будет ли снежной, суперснежной или малоснежной предстоящая зима, по меньшей мере не профессионально. Пообещать можно что угодно, но к реальности это не будет иметь отношения.

По словам Вильфанда, в большинстве регионов России зимняя температура будет около нормы и выше, однако такой прогноз только вероятный - он будет корректироваться. Теплее обычного ожидается в северных регионах, в остальных - около нормы.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе