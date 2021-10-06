Возбуждено уголовное дело об издевательствах в белгородской колонии

Белгородские следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками исправительной колонии ; 4 (в ней, кстати, отбывает наказание Михаил Ефремов).

- События, по которым ведется расследование, имели место в 2012 году, - сообщила "РГ" представитель управления СКР по региону Елена Козырева.

Ранее в Сети появилось видео издевательств над осужденным ИК-4: люди в камуфляже заламывают руки раздетому до трусов мужчине и со словами: "Ты чего базаришь?" - бьют его по лицу.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).