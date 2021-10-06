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Текст:   Александр Мелешенко 
03:53 06.10.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)

Жителям каких регионов выгоднее переехать в Москву

Средней суммы, вырученной от продажи однокомнатной квартиры в регионе, хватит на оплату лишь трети цены однушки в столице. Остальное придется доплачивать, для этого понадобится 66 средних московских зарплат или 6,5 года - при условии, что заработок полностью пойдет на оплату жилья. Но многое зависит от конкретного региона.
Стать москвичом может житель любого региона страны: достаточно продать жилье и взять ипотеку. Но хватит ли денег на столичную жизнь? Фото: Сергей Михеев Стать москвичом может житель любого региона страны: достаточно продать жилье и взять ипотеку. Но хватит ли денег на столичную жизнь? Фото: Сергей Михеев
Стать москвичом может житель любого региона страны: достаточно продать жилье и взять ипотеку. Но хватит ли денег на столичную жизнь? Фото: Сергей Михеев

Исследование провели hh.ru и Циан. По условиям задачи для покупки рассматривается однушка на вторичном рынке. Ее средняя цена в Москве - 9,77 миллиона рублей. Если продать подобную квартиру в любом городе-миллионнике, то в среднем удастся выручить треть этой суммы. Но все зависит от города - чем он больше и богаче, тем и цены выше. А значит, переехать в Москву можно с внушительной суммой. Проще всего жителям Санкт-Петербурга - они выручат от продажи жилья две трети цены столичной квартиры. Обитателям Казани в среднем хватит на первый взнос размером 44%. Нижегородцы смогут оплатить 38%, жители Новосибирска 35%.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Без ипотеки или других источников денег обменять квартиру в регионе на равнозначное жилье в Москве не получится. При этом от размера квартиры ситуация не меняется - если в регионе вы продадите двушку или трешку, то для покупки подобного жилья в Москве будет в среднем лишь треть от нужной суммы. Допустим, вы решились на переезд. В среднем на покупку жилья не хватает 6,57 миллиона рублей. За последний год эта цифра выросла на 680 тысяч рублей. Хорошая новость - в Москве высокие зарплаты. Сотрудникам уровня "Ведущий специалист/Специалист" столичные компании обычно готовы платить около 100 тысяч рублей в месяц. Подразумеваются менеджеры среднего звена - чаще всего это люди с высшим образованием и хотя бы минимальным опытом работы. Плохая новость - даже такой большой по региональным меркам зарплаты не хватит на быструю покупку жилья. Чтобы покрыть разницу в цене между региональной и столичной однушкой, в среднем нужно 66 средних московских зарплат. Легче питерцам - им хватит менее трех годовых получек, а казанцам понадобится пять лет. Все дело в более высоких ценах на жилье в этих городах.

Но в реальности сроки будут больше. Во-первых, для покупки квартиры придется брать ипотеку, выплачивать проценты - средняя ставка на вторичном рынке сейчас 8,4% годовых. Ну а на зарплату нужно ведь еще и жить, а не только решать квартирный вопрос. Допустим, затянете пояс потуже и сможете обходиться прожиточным минимумом - в Москве для трудоспособного населения это 20 589 рублей в месяц. Значит, за ипотеку станете платить около 80 тысяч в месяц, столько останется от средней зарплаты. Если вы переехали из Петербурга, то снова проще - за 4 года и 2 месяца погасите кредит целиком. Остальным придется платить кредит дольше. Жителям Казани - почти 8 лет, бывшим нижегородцам, новосибирцам, екатеринбуржцам и краснодарцам - 9-10 лет. Сумма долга и выплаченных процентов сопоставима с ценой еще почти трех однокомнатных квартир в родном городе, отмечают исследователи.

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