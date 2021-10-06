Власти: В Якутии 98,5% заболевших COVID-19 не были привиты

В Якутии среди заболевших коронавирусом 98,5 процента не были привиты. Об этом на брифинге сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина.

Особую тревогу властей вызывает высокий уровень смертности от COVID-19 пожилых людей - 86 процентов. При этом, по словам Балабкиной, старшее поколение не очень спешит вакцинироваться.

- На сегодня в республике среди лиц старше 60 лет прошли вакцинацию лишь 47 процентов. Вместе с тем основные пациенты, которые находятся в стационарах, - пожилые граждане, не получившие вакцину, - отметила зампред.

Она добавила, что все чаще коронавирус диагностируют у детей. На них сейчас приходится 20 процентов от числа заболевших.

Между тем в республике наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, и потому власти призывают медиков ускорить вакцинацию от гриппа, чтобы не допустить "миксования" инфекций.

По последним данным, в Якутии прививку от коронавируса получили 355241 человек, ревакцинацию прошли 13050.