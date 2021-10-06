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Текст:   Марина Трубилина 
15:20 06.10.2021

Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год

"Коридоры" тарифов на электроэнергию для населения на 2022 год рассчитала Федеральная антимонопольная служба.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Проектом приказа ведомства предусмотрено установление минимальных и максимальных уровней, которые должны будут учитываться региональными властями при определении конкретных тарифов на следующий год.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Тариф за свет для каждого региона может вырасти максимум либо на 5% (рост тарифов на электроэнергию, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития РФ), либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг (он устанавливается правительством для каждого региона в конце предыдущего года), если он выше 5%.

Предполагается, что тарифы на электроэнергию повысятся, как обычно, с июля. Предусмотрено, что во втором полугодии 2022 года должны приблизиться тарифы на электроэнергию в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ФАС следит за тем, чтобы предельный размер платы граждан за все виды коммунальных ресурсов не рос выше уровня инфляции, поясняет эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Однако у гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний внутри этих предельных индексов есть своя отдельная защищенная квота на увеличение тарифов, в следующем году на 5%. То есть у водоканалов или теплосетевых компаний тарифы увеличатся на меньший размер, или будут отдельно утверждаться отклонения от установленных индексов, соответственно и состояние их коммунальной инфраструктуры в целом там всегда будет хуже, чем в электросетевом комплексе. Такая ситуация стала возможной из-за технологических особенностей выработки электроэнергии (система гарантирующих поставщиков), а также благодаря выстроенной эффективной системы учета потребления", - говорит он.

Дороже всего электроэнергия во второй половине 2022 года может стоить в Чукотском АО - максимальный уровень тарифа, разрешенный ФАС, 9,27 рубля за киловатт. Высокие тарифы могут быть также в Московской области - 6,23 рубля, Москве - 6,28 рублей, Якутии (7,23 рубля), Камчатском крае (7,29 рублей за киловатт).

Фото: iStock
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Самые низкие тарифы могут быть установлены в Иркутской области (минимум 1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рубля), Чечне (3,09 рубля) и Мурманской области (3,10 рубля).

В ряде регионов применяются разные тарифы при оплате электроэнергии в пределах социальной нормы потребления и сверх нее. К примеру, в Красноярском крае социальные тарифы могут колебаться от 1,13 до 2,98 рубля, потребление электричества сверх того - от 4,57 до 4,80 рубля за киловатт. Дифференцированные тарифы применяются также в Забайкальском крае, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской областях.

"Бичом регулирования тарифов в электроэнергии является перекрестное субсидирование - когда одни категории потребителей платят за других, - отмечает Склянчук. - Для населения устанавливаются самые низкие тарифы. Однако повышенные расходы на электричество для бизнеса отражаются на конечной стоимости выпускаемой продукции. С 2014 года в отдельных пилотных регионах была введена социальная норма потребления электроэнергии, когда малоимущие граждане, например, одиноко проживающие пенсионеры могли за небольшой объем киловатт/часов платить еще меньше. Однако такой подход не был одобрен на федеральном уровне из-за еще большего усугубления перекрестного субсидирования".

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