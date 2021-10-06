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06.10.2021 04:09

Поселки угольщиков стали уютнее

СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" преображают населенные пункты
Текст: Полина Комогорцева
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 229(8580)
Эксперты Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития" посетили поселок Новошахтинский, чтобы проверить реализацию социального проекта "Комфортная среда обитания".

Есть условия - нет споров

Центральная площадь Новошахтинского, где находится памятник воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, была местом раздора взрослых и подростков. Молодежь, освоив катание на скейтах, использовала бордюры для прыжков, налетала со всего разбега на постамент памятника и рисковала сбить с ног прогуливающихся. А те в свою очередь жаловались в поселковую администрацию на то, что "молодые прохода не дают". Неспокойно было и тем, и другим.

Проблему решила социальная программа Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" "Комфортная среда обитания", действующая на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании.

- Мы уже несколько лет участвуем в конкурсах СУЭК, призванных помочь населению небольших поселков улучшить среду обитания. Подали заявку на установку скейт-рампы - это одна из базовых фигур, которую любят как новички, так и профессионалы. Она выиграла, и теперь в поселке обустроен скейт-парк "Победа" в стороне от автодороги, свободна площадь для прогулок и нет жалоб на подростков, - говорит заведующая поселковым Домом культуры Екатерина Сташко.

Она подала еще две заявки на конкурс "Комфортная среда обитания" на обустройство площадки для выгула собак и развитие уже существующей скейт-площадки. Грант взяла вторая. Еще одну рампу для скейта выбирали уже сами дети. Сейчас в поселке ищут специалистов, способных установить ее. По словам заведующей ДК, две рампы позволят разделить подростков и малышей, которые пока мешают друг другу.

Хочешь жить с комфортом - не ленись

"Созидание" - еще один конкурс, организованный фондом и направленный на гармонизацию окружающего пространства. В 2018 году в Новошахтинском компания способствовала организации в детском саду "Росинка" дополнительной образовательной услуги - подготовки малышей к школе. А в прошлом благодаря гранту фонда в Доме культуры создали "Центр семейного досуга" для подростков и людей пенсионного возраста. Там также можно проводить различные мероприятия для большого количества гостей.

Жители Новошахтинского считают: им повезло, что на территории поселка работает СУЭК

- Мы закупили для центра видеоэкраны. Рассчитывали на один. Но поскольку занимались этим в предновогодние дни, стали участниками акции и теперь имеем два видеоэкрана, - говорит Екатерина Сташко.

В 2021 году благодаря социальной программе гоняков получил развитие проект "Спортивно-оздоровительный комплекс "Муркин хутор". Точнее, строится манеж, в котором можно будет заниматься иппотерапией и пони-спортом. Расположен он на личном земельном участке профессионального инструктора по иппотерапии и развивающей верховой езде Евгении Мусиенко.

Жители Новошахтинского считают: им повезло, что на территории поселка работает Сибирская угольная энергетическая компания, предоставляющая возможность менять жизнь к лучшему. Надо активно участвовать в социальных программах компании, не лениться преображать поселок, делать его краше, отмечают они.

При поддержке угольщиков в Новошахтинском озеленили парковую зону, разбили клумбы, уложили брусчатку, установили детский игровой комплекс и скамейки, контейнеры для мусора.

Чудеса надо создавать своими руками

Изменения к лучшему замечают не только новошахтинцы, но и эксперты Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития", продолжающие серию мониторинговых поездок по территориям, где при поддержке компании реализуют социальные программы.

Эти поездки нужны, чтобы оценить уровень реализации проектов, которые победили в грантовых конкурсах разных лет, посмотреть, как функционируют благоустроенные территории, и понять, что еще можно сделать для поддержки социального предпринимательства. Конечно, специалистам фонда важно убедиться, что программы для жителей населенных пунктов, где работают предприятия угольного холдинга, приносят этим территориям пользу.

- Каждая наша встреча - импульс для улучшения качества проектов. Мы обсуждали, какие трудности возникают и как их преодолеть, какие идеи придумать для проектов по благоустройству, как придать еще большую устойчивость процессу оказания бюджетными образовательными учреждениями современных услуг. Важно, чтобы наша помощь пробуждала инициативу наибольшего числа самых активных жителей и в конечном счете - приносила пользу всему населению на территориях присутствия СУЭК, - считает программный директор АНО "Новые технологии развития" Ольга Щедрина.

Недавно губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с работниками Лучегорского угольного разреза, входящего в состав СУЭК, отметил улучшение условий жизни в поселке. Там при содействии угольной компании был разработан комплексный мастер-план развития территории Лучегорска. В его рамках уже построили уличный скейт-парк, а сейчас благоустраивают центральную площадь города.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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