Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей

Объем инвестиций в Арктический регион России достиг 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"С 2020 года в новых преференциальных режимах Арктики начали реализовываться первые инвестиционные проекты, сегодня их уже 294. Объем инвестиций по соглашениям - 1,1 триллиона рублей", - рассказал Трутнев, выступая на заседании Совета Федерации в среду с докладом "О реализации стратегии развития Арктической зоны РФ".

Более 70 процентов инвестиций в Арктике приходится на проекты в горнодобывающей отрасли. Вице-премьер обратил внимание на то, что большая часть инвестпроектов реализуется в незаселенных территориях, а их эффективная реализация требует господдержки.

"На малоосвоенных территориях реализуют высокомаржинальные проекты, благодаря которым создают инженерную инфраструктуру, строят дома, дороги, порты, генерирующие мощности, линии электропередач", - добавил чиновник.

Арктическая зона располагается на территории девяти регионов, четыре из которых входят в нее полностью. Площадь Арктического региона - 4,8 миллиона квадратных километров, или 28 процентов территории России. При этом в Арктике живут 2,6 миллиона человек, 1,7 процента от населения страны. Плотность населения составляет 1 человек на 2 квадратных километра.