Трутнев назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Навигация по Северному морскому пути (СМП) в круглогодичном режиме начнется в 2023-2024 годах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Новым этапом в развитии Северного морского пути станет запуск в 2022 году регулярных контейнерных перевозок, которые обеспечат доставку рыбной продукции с территории Дальнего Востока в европейскую часть страны. А в 2023-2024 годах начнется круглогодичная навигация в высоких широтах", - сказал Трутнев, выступая в Совете Федерации с докладом "О реализации стратегии развития Арктической зоны РФ".

Всего на трассе расположено 18 портов, из них уже модернизируются три - Певек, Мурманск и Архангельск, а до 2024 года работы проведут еще в четырех. Также строятся терминал "Енисей", порт Бухта Север и терминал "Утренний" в порту Сабетта. Суммарный грузооборот портов, расположенных на СМП, через три года составит 85 миллионов тонн.

Пока что в водах Северного Ледовитого океана работает пять российских атомных ледоколов. К 2026 году введут в эксплуатацию еще четыре по проекту "22220", а к 2027-му - первый ледокол проекта "Лидер". "Необходимо построить более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровоза", - добавил Трутнев.

Для контроля за ледовой обстановкой до 2025 года запустят три радиолокационных спутника, один спутник для метеорологического мониторинга, четыре космических аппарата для обеспечения пользователей в Арктической зоне спутниковой связью и интернетом.

Чтобы обеспечить надежность и безопасность судоходства по Севморпути, будут развиваться системы спасения и оказания помощи судам. Для этого создадут спасательные станции в Певеке, Сабетте, Диксоне и Тикси. На эти цели кабмин выделит 37 миллиардов рублей до 2026 года.

"Северный морской путь позволяет завозить необходимые для строящихся предприятий материалы и конструкции, транспортировать сырье и готовую продукцию - по сути, сшивает Российский Север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора", - заявил вице-премьер.