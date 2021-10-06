Трутнев назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Новости

Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 13:05
Рубрика: Власть

Трутнев назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Текст: Дмитрий Гончарук
Навигация по Северному морскому пути (СМП) в круглогодичном режиме начнется в 2023-2024 годах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

"Новым этапом в развитии Северного морского пути станет запуск в 2022 году регулярных контейнерных перевозок, которые обеспечат доставку рыбной продукции с территории Дальнего Востока в европейскую часть страны. А в 2023-2024 годах начнется круглогодичная навигация в высоких широтах", - сказал Трутнев, выступая в Совете Федерации с докладом "О реализации стратегии развития Арктической зоны РФ".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути

Всего на трассе расположено 18 портов, из них уже модернизируются три - Певек, Мурманск и Архангельск, а до 2024 года работы проведут еще в четырех. Также строятся терминал "Енисей", порт Бухта Север и терминал "Утренний" в порту Сабетта. Суммарный грузооборот портов, расположенных на СМП, через три года составит 85 миллионов тонн.

Пока что в водах Северного Ледовитого океана работает пять российских атомных ледоколов. К 2026 году введут в эксплуатацию еще четыре по проекту "22220", а к 2027-му - первый ледокол проекта "Лидер". "Необходимо построить более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровоза", - добавил Трутнев.

Для контроля за ледовой обстановкой до 2025 года запустят три радиолокационных спутника, один спутник для метеорологического мониторинга, четыре космических аппарата для обеспечения пользователей в Арктической зоне спутниковой связью и интернетом.

Чтобы обеспечить надежность и безопасность судоходства по Севморпути, будут развиваться системы спасения и оказания помощи судам. Для этого создадут спасательные станции в Певеке, Сабетте, Диксоне и Тикси. На эти цели кабмин выделит 37 миллиардов рублей до 2026 года.

Фото: Самуэль Мохсон/РИА Новости
Севморпуть потребует наращивания мощностей крупнотоннажного флота

"Северный морской путь позволяет завозить необходимые для строящихся предприятий материалы и конструкции, транспортировать сырье и готовую продукцию - по сути, сшивает Российский Север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора", - заявил вице-премьер.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика ВЭД Законодательная власть Совет Федерации ДФО Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника