Трутнев: Зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей

К 2024 году средняя зарплата в Арктической зоне вырастет до 112 тысяч рублей, рассказал заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Будет создано не менее 30 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата в Арктической зоне возрастет до 112 тысяч рублей", - сообщил Трутнев, представляя в Совете Федерации результаты, на которые предстоит выйти к 2024 году согласно госпрограмме по социально-экономическому развитию Арктики, стратегии развития Арктической зоны и показателям нацпроектов.

По словам вице-премьера, количество проектов, которые реализуются в Арктике с господдержкой, должно составить не менее 320. "Уже сейчас мы видим, что эту цель мы достигнем значительно раньше", - отметил он.

Объем фактически осуществленных частных инвестиций составит не менее 176 миллионов рублей, а объем инвестиций, запланированных по соглашениям - 1,8 триллиона.

Кроме того, Трутнев рассказал, что за два месяца поступило более 4 тысяч заявок на Арктический гектар. "Мы понимали, что большого числа желающих получить гектар в Арктике не будет. Но сделано это по просьбе местных жителей", - пояснил чиновник.

За первое полугодие 2022 года власти планируют разработать новые меры поддержки туризма в Арктике. "Туризм со сроками окупаемости 15-20-30 лет не может конкурировать с другими направлениями бизнеса", - добавил замглавы кабмина.

Также Трутнев проинформировал сенаторов, что в рамках проекта "Дети Арктики" из федерального бюджета будет оплачиваться до 100% стоимости путевки и половина стоимости проезда до места пребывания и обратно.