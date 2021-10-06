В Бурятии открыли дополнительный госпиталь для больных COVID-19

В Республике Бурятия из-за резкого роста количества заболевших COVID-19 развернули дополнительный госпиталь. Он заработал на базе стационара Заиграевской центральной районной больницы.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, власти не исключают, что в ближайшее время могут понадобиться и новые койки.

"Сейчас активно работают наши основные ковидные госпитали на базе республиканской инфекционной больницы - в двух основных госпиталях: на улице Солнечной и улице Пирогова, моностационар на базе госпиталя ветеранов войн и ряд коек в районах республики, - рассказала глава минздрава Евгения Лудупова.

В общей сложности для лечения больных ковидом развернуты 742 койки. Они заполнены на 80,3 процента.

По словам Лудуповой, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Улан-Удэ и Северобайкальске, а также в Кабанском и Баунтовском эвенкийском муниципальных районах.

По данным минздрава на 6 октября, в республике выявлено более 59,5 тысячи заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки заболели 105 человек. Вакцинацию прошли 294 628 жителей.