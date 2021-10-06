В хабаровский зоосад привезли белого медведя из Якутии

В зоосаде "Приамурский" им. Сысоева в Хабаровске поселился белый медведь по кличке Алмаз. Ему год и девять месяцев, и он обожает арбузы. Еще совсем недавно мишка жил с родителями в якутском зоопарке "Орто-Дойду".

Обычно в природе медвежата остаются с мамой до полутора лет. Поэтому возраст Алмаза вполне подходит для начала самостоятельной взрослой жизни. С мая прошлого года он начал получать подкормку в виде мяса и рыбы и сейчас вполне комфортно чувствует себя без родительской опеки.

После переезда зверя отправили на 30-дневный карантин, который необходим, чтобы избежать болезней и позволить ему адаптироваться к новым условиям. К появлению нового питомца в зоосаде тщательно подготовились. Заменили системы фильтрации воды, провели ремонт чаши большого бассейна и большого вольера, дезинфекцию всех поверхностей, кормушек и поилок.

- Состояние Алмаза после транспортировки ветеринарным врачом оценивается как удовлетворительное. После того как медведя выпустили в вольер, он быстро обнюхал территорию и сразу же "принял ванну" с дороги, - рассказала и.о. директора зоосада им. Сысоева Валентина Проценко.

Пока мишку стараются не показывать широкой публике, чтобы дать ему окончательно привыкнуть к новому дому. Одними из первых, кто смог познакомиться алмазом, стали журналисты местных СМИ и воспитанники детского сада № 62.