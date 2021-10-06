В Якутии решают проблемы развития малой авиации

Власти Якутии предложили внести в Воздушный кодекс РФ понятие "малая авиация", чтобы сделать ее поддержку на федеральном уровне более адресной.

Вопросы развития малой авиации неоднократно рассматривались в Госсобрании республики. Этой теме было посвящено последнее заседание "Пресс-клуба" Ил Тумэна с участием народных депутатов, сотрудников республиканских министерств и ведомств, экспертов в области авиации, представителей общественных объединений.

По словам министра транспорта республики Владимира Сивцева, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Якутии реконструируют 16 аэропортов. Между тем из почти 170 авиационных площадок, которые есть в республике, светосигнальное оборудование имеют всего 11. Для дооснащения площадок и выравнивания взлетно-посадочных полос требуется дополнительное финансирование, но денег на это у районов нет.

Сегодня республиканский парк малой авиации насчитывает 31 борт. Их в основном эксплуатируют две крупные региональные авиакомпании - "Якутия" и "Полярные авиалинии", выполняющие порядка 85 процентов авиаперевозок.

Многие организации малой авиации не имеют сертификата эксплуатанта. А без этого документа претендовать на государственную поддержку из федерального бюджета на обновление флота невозможно. Кроме того, у большинства судов малой авиации нет сертификата летной годности, из-за чего их сложно привлечь к работе по госконтрактам. Минтранспорта сейчас курирует представителей малой авиации, чтобы ускорить получение ими сертификатов.

Депутат Госсобрания региона Виктор Федоров уверен: необходимо субсидировать авиаперевозки по республике из федерального бюджета, а также применить понижающий коэффициент 0,25 для всех сборов аэропортов и тарифов для малой авиации.

"У федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" тарифы в 6-7 раз выше, чем среднероссийские. Оно должно не зарабатывать деньги, а получать средства из бюджета", - сказал Федоров.

По его словам, рейсы по Дальнему Востоку финансируются из бюджета страны на 70-80 процентов, а по Якутии - всего на 30.

Председатель Ассоциации малой авиации Республики Саха (Якутия) Иван Лукин считает, что нужно обновлять авиапарк воздушными судами импортного производства, потому что отечественной замены морально и физически устаревшим Ан-2 нет.

По словам Лукина, в 1993 году в Якутии насчитывалось около 130 бортов Ан-2, и даже тогда самолетов не хватало. А сейчас у двух региональных авиакомпаний имеется всего восемь Ан-2.

"По моим расчетам, самолеты "Байкал" появятся на ранее 2025 года. И, как правило, новые самолеты год-два будут задействованы в грузовых перевозках. Пассажирские могут начаться с 2026-2027 года. Без импортных самолетов нам не обойтись", - уточнил Иван Лукин.

По его мнению, нужно создать лизинговую программу для судов малой авиации, потому что сейчас региональная лизинговая компания не поддерживает приобретение транспортных средств.

Заместитель гендиректора ФКП "Аэропорты Севера" Андрей Медведев выступил за снижение авиационных требований для малых аэропортов. В аэропорту поселка Усть-Мая предприятие совместно с компанией "Полярные авиалинии" реализует пилотный проект, в рамках которого установлена минимальная цена на авиабилет за счет существенного снижения аэропортовых сборов и других мер. В итоге тариф для пассажиров уменьшился в три раза!

Нужно снижать налоги для малой авиации, уверен директор якутской компании "Семь континентов" Сергей Потанин. По его словам, работе частной авиации мешает отсутствие подготовленных авиаплощадок, высокая стоимость авиатоплива и нехватка кадров - некем заменить пилотов старшего поколения, ведь в основном летают именно они.

Ил Тумэн предлагает предусмотреть в бюджете республики на 2022 год средства на приведение в нормативное состояние авиационных площадок и оплату пассажирских и грузовых авиаперевозок.