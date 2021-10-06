В Приморье охота одной из редчайших сов мира попала на видео

На YouTube-канале Сихотэ-Алинского заповедника появились видеокадры охоты одной из самых редких сов мира - рыбного филина. Это скрытная птица, которая обитает на труднодоступных территориях, а потому ученым не просто изучать ее.

На кадрах видно, как филин ходит по мелководью, ища добычу. Питается он в основном речными обитателями, иногда - земноводными, ракообразными, птицами и мышами.

На Дальнем Востоке и северных островах Японского архипелага насчитывается около четырех тысяч особей данного вида. В Приморском и Хабаровском краях, на Колыме и южных Курилах обитают примерно 300-400 пар.

На видео также попала еще одна редкая птица - чешуйчатый крохаль. Он гнездится преимущественно на территории российского Дальнего Востока, в основном в Сихотэ-Алинском заповеднике. На его восточных склонах сосредоточено около 90 процентов мировой популяции крохаля.

- Это большая редкость, когда на одной фотоловушке отмечаются сразу столько редких видов животных, - сказала директор заповедника Светлана Сутырина.