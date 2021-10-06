В Приморье пьяный водитель разбил девять машин

В Находке 68-летний водитель совершил столкновение с девятью машинами, после чего скрылся, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позднее пьяного пенсионера и его авто, врезавшееся в забор, сотрудники Госавтоинспекции нашли в районе улицы Дальняя. Когда мужчину доставляли в отдел, он вел себя агрессивно: ругался и даже ударил одного из полицейских.

В отношении нарушителя составили протоколы по четырем статьям КоАП РФ: о невыполнении обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, об оставлении места ДТП, об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и о неповиновении сотруднику полиции.

Суд отправил мужчину под арест на трое суток, а также лишил его права управлять автомобилем.