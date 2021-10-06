В Приморье потерпела бедствие яхта с тремя людьми на борту

В Приморском крае яхта "Селена" с тремя членами экипажа на борту потерпела бедствие. ЧП произошло сегодня 08:10 по местному времени в 28 милях к юго-западу от залива Находка. На парусном судне сломана мачта, не работает двигатель.

На помощь "Селене" выдвинулось спасательное судно "Лазурит" приморского филиала Морспасслужбы, а также два судна, находящихся в районе бедствия - рыболовное "Каратаево" и танкер "Сахалин Айленд".

Как сообщили ТАСС во Владивостокском морском спасательно-координационном центре, "Каратаево" взяло яхту на буксир. Члены экипажа "Селены" чувствуют себя нормально, в эвакуации не нуждаются.