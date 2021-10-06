В Приморском крае стартовали Дни Беларуси

Накануне Дней было объявлено об открытии во Владивостоке отделения Посольства Беларуси. Переезд отделения из Хабаровского края объясняется тем, что Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. В зоне его ответственности - Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Старт Дням дали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Посол Беларуси в России Владимир Семашко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Сегодня, 7 октября, в здании правительства края начал работу бизнес-форум белорусских и приморских компаний, также откроется заседание рабочей группы по сотрудничеству. А обсудить есть что. Согласно подписанным в ноябре прошлого года договоренностям, приморские торговые сети уже продают продукты питания от белорусских ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Красный пищевик" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Вместе работают лесники приморского ООО "Спасский лесоперерабатывающий комплекс-групп" и белорусского ОАО "Амкодор-Профмаш-ДВ". В Михайловском районе действует дилерский центр Минского тракторного завода, который поставляет сельхозтехнику по всему Приморью.

Сейчас идет работа по созданию в Приморье единого сервисно-логистического мультибрендового центра, который займется вопросами поставок и обслуживания белорусской техники различного назначения. За пять лет Беларусь поставила в Приморье более 60 единиц различной дорожной техники. Около половины тракторов, ежегодно приобретаемых селянами, также белорусского производства. Потребности в поставках новой техники растут. Только Примавтодор сформировал список из более чем 120 единиц техники различного назначения.

Вчера в рамках Дней открылся фестиваль-ярмарка белорусской продукции, в котором принимают участие 11 крупных производителей из братской республики.

За пять лет Беларусь поставила в Приморье более 60 единиц различной дорожной техники

- Всегда стараюсь покупать продукты из Беларуси, потому что они натуральные и вкусные. В городе уже есть отделы, где можно купить белорусские продукты, - говорит жительница Владивостока Ирина Саенко.

Ярмарку сопровождают выступления белорусского ансамбля "ВесялухаNEW&Band" и заслуженного коллектива Приморского края ансамбля танца "Алиса". А вчера вечером в краевой филармонии с успехом прошел концерт заслуженного коллектива Беларуси - фольклорной группы "Купалинка".

На ярмарке не только торгуют, белорусы демонстрируют приготовление стейков и жарят на вертеле поросят. Как правильно прожарить мясо, на привезенной во Владивосток коптильне показывает минский повар. Здесь можно попробовать сальтисон c грибами. Это холодная закуска, которую не надо путать с зельцем. Кстати, в белорусских колбасных изделиях большой процент мяса. По словам начальника фирменной торговли Могилевского мясокомбината Анжелики Хохловой, в республике очень строгий контроль качества.

Ярмарка, которая продлится до 10 октября, проходит на фоне выставки крупногабаритной белорусской техники: линейки тракторов "Беларус", образцов техники Минского автомобильного завода, а также предприятий "Амкодор" и "Гомсельмаш". Широко представлены и автомобильные шины от "Белшины".

Прямая речь

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Белорусская техника имеет хорошую историю на приморской земле. Она долгие годы работает в сельском, лесном, коммунальном хозяйствах, в других отраслях. В настоящее время назрела необходимость создания в крае единого центра, который упростил бы и удешевил дистрибуцию и обслуживание техники белорусского производства. Предприятие создаст дополнительные рабочие места, позволит получить новые компетенции. Это часть большой государственной политики, которую мы реализуем на местах с учетом интересов Приморского края и белорусской стороны.