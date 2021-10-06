В приморском нацпарке нашли новый вид летучих мышей

Ученые обнаружили в национальном парке "Земля леопарда" длиннохвостую ночницу - летучую мышь, которую раньше здесь не встречали, сообщил "РГ" специалист отдела по связям с общественностью резервата Даниил Гончаров.

Этот вид занесен в Красную книгу Приморского края, но на территории нацпарка его обнаружили впервые ученые ДВО РАН и Тюменского государственного университета, которые проводили инвентаризацию видового состава летучих мышей. Маленькую хищницу отловили с помощью паутинных сетей, не причинив ей вреда.

- Условия обитания в нацпарке для этого вида благоприятные: нам удалось отловить сразу трех особей в двух разных местах, - рассказала научный сотрудник лаборатории эволюционной зоологии и генетики федерального научного Центра биоразнообразия ДВО РАН Ульяна Горобейко.

Справка "РГ"

Длиннохвостая ночница - небольшая летучая мышь весом 5-8 граммов и длиной 4-5 сантиметров. Питается ночными насекомыми. Ареал распространения - от Южной Сибири, Маньчжурии и Японии до Юго-Восточного Китая. На юге Дальнего Востока встречаются единичные особи.