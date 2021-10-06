Василий Орлов: Ухудшение эпидситуации приведет к новым ограничениям

- От коронавирусной инфекции вакцинировано почти 283 тысячи амурчан, что составляет более 58 процентов плана (средний показатель по России - 50,5 процента), - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. - Вторую аппликацию препарата получили более 230 тысяч человек.

Как отметили в минздраве, в области сформирован достаточный запас вакцин от COVID-19, а также гриппа. К настоящему моменту в Приамурье поступило около 378 тысяч доз противокоронавирусной вакцины четырех видов. В ближайшее время ожидается новая поставка: 12600 доз препарата "Спутник Лайт", более 7 тысяч доз "ЭпикВакКороны" и 1200 доз "Гам-Ковид-Вак". Препараты распределяются по всем медицинским организациям региона.

В Амурской области привиться можно во всех медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, - в городских и центральных районных больницах. Кроме того, организованы мобильные медпункты вакцинации в Общественно-культурном и торгово-развлекательных центрах Благовещенска. Пожилым и маломобильным гражданам добраться до медицинских учреждений помогают "мобильные бригады", они уже доставили на прививки более 2,6 тысячи амурчан.

- Естественно, это услуга бесплатная, - подчеркнула глава минсоцзащиты Наталья Киселева. - Мы максимально стараемся помочь гражданам в борьбе с вирусом.

Однако, по словам министра здравоохранения, темпы вакцинации в Приамурье в последние недели снизились. В среднем прививаются около 500 человек в день первым компонентом и свыше 850 - вторым. В числе отстающих - Зейский и Мазановский районы. Медленно разворачивается прививочная кампания среди студентов вузов и ссузов.

- Не выходя из "третьей волны" заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Амурской области плавно входит в "четвертую волну", - констатировала Светлана Леонтьева. - Отмечается рост числа заболевших - до 125 случаев в сутки. Показатели уже приближаются к цифрам пика "второй волны", который фиксировался в области прошедшей осенью. Тот период стал для амурского здравоохранения сложным, медики работали в напряженных условиях. Мы разворачивали все новые и новые койки для больных коронавирусом. Сейчас складывается аналогичная сложная ситуация.

По словам и.о. руководителя отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи минздрава области, Инги Недид, более 95 процентов госпитализированных с COVID-19 в Приамурье не вакцинировались.

- Вместе с тем мы видим, что у вакцинированных амурчан новая коронавирусная инфекция протекает преимущественно в легкой форме, без развития пневмонии, с минимальным процентом поражения, - отмечает она. - Вакцинация - самый надежный способ защититься от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений.

В минздраве напоминают, что осенью проходит и иммунизация против гриппа. Свыше 123 тысяч жителей области уже получили необходимый препарат.

- Перед прививкой от гриппа следует завершить вакцинацию против коронавирусной инфекции, - предупредила главный внештатный терапевт регионального министерства здравоохранения Алена Алтухова. - Между введением вакцины от гриппа и вакцины от коронавируса должен быть промежуток не менее тридцать дней.

Специалисты объясняют, что если стоит выбор - какую прививку получить в первую очередь, предпочтение должно быть отдано вакцинированию против COVID-19, тем более что общее положение с коронавирусной инфекцией вновь имеет тенденцию к ухудшению.

- В случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены вводить новые ограничения. В центральных регионах страны заболеваемость растет, прогноз не самый благоприятный. Ряд учебных заведений области уже выразили готовность перейти на дистанционный режим обучения. Это хорошо, однако массовая вакцинация студентов помогла бы решить проблему гораздо более эффективно, - отметил губернатор Василий Орлов.