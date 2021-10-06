За сутки в России подтверждено 25 133 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3589

2 Санкт-Петербург 2187

3 Московская область 1410

4 Самарская область 638

5 Нижегородская область 611

6 Воронежская область 597

7 Республика Башкортостан 536

8 Свердловская область 531

9 Пермский край 518

10 Ростовская область 514

11 Республика Крым 452

12 Красноярский край 394

13 Челябинская область 394

14 Иркутская область 379

15 Омская область 371

16 Волгоградская область 363

17 Ставропольский край 360

18 Оренбургская область 359

19 Ульяновская область 345

20 Саратовская область 336

21 Архангельская область 298

22 Хабаровский край 286

23 Удмуртская Республика 280

24 Алтайский край 275

25 Вологодская область 274

26 Калининградская область 272

27 Брянская область 264

28 Республика Карелия 261

29 Республика Коми 261

30 Пензенская область 260

31 Липецкая область 255

32 Тверская область 254

33 Тюменская область 253

34 Ленинградская область 249

35 Курская область 235

36 Владимирская область 234

37 Республика Саха (Якутия) 231

38 Краснодарский край 218

39 Приморский край 214

40 Ярославская область 213

41 Белгородская область 212

42 Смоленская область 210

43 Севастополь 202

44 Псковская область 199

45 Ивановская область 195

46 Ханты-Мансийский автономный округ 190

47 Забайкальский край 185

48 Астраханская область 183

49 Новосибирская область 182

50 Орловская область 179

51 Мурманская область 171

52 Кемеровская область 164

53 Новгородская область 149

54 Курганская область 149

55 Рязанская область 145

56 Кировская область 145

57 Костромская область 141

58 Тамбовская область 137

59 Тульская область 137

60 Республика Хакасия 132

61 Калужская область 131

62 Амурская область 126

63 Республика Дагестан 117

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 106

65 Республика Бурятия 102

66 Томская область 99

67 Республика Чувашия 99

68 Республика Мордовия 87

69 Кабардино-Балкарская Республика 87

70 Республика Татарстан 73

71 Республика Северная Осетия-Алания 72

72 Чеченская Республика 70

73 Республика Ингушетия 68

74 Республика Марий Эл 65

75 Сахалинская область 61

76 Республика Тыва 59

77 Республика Калмыкия 58

78 Еврейская автономная область 57

79 Карачаево-Черкесская Республика 57

80 Республика Адыгея 48

81 Камчатский край 42

82 Республика Алтай 30

83 Чукотский автономный округ 16

84 Магаданская область 15

85 Ненецкий автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 662 560 случаев (+ 0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,13%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Республика Бурятия 0,17% За последние сутки подтверждено 929 смертей: Москва 71

Санкт-Петербург 55

Свердловская область 46

Саратовская область 35

Ростовская область 34

Нижегородская область 33

Ставропольский край 32

Краснодарский край 31

Республика Башкортостан 28

Пермский край 27

Самарская область 27

Челябинская область 27

Алтайский край 26

Пензенская область 25

Красноярский край 25

Волгоградская область 21

Оренбургская область 20

Ульяновская область 15

Новосибирская область 15

Республика Крым 14

Удмуртская Республика 13

Республика Чувашия 13

Брянская область 12

Вологодская область 12

Иркутская область 12

Республика Саха (Якутия) 12

Тульская область 11

Липецкая область 10

Республика Дагестан 10

Рязанская область 9

Республика Хакасия 9

Воронежская область 8

Ярославская область 8

Белгородская область 7

Владимирская область 7

Ивановская область 7

Тверская область 7

Мурманская область 7

Омская область 7

Тамбовская область 6

Псковская область 6

Астраханская область 6

Тюменская область 6

Калужская область 5

Костромская область 5

Московская область 5

Смоленская область 5

Калининградская область 5

Севастополь 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Татарстан 5

Курганская область 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Курская область 4

Республика Адыгея 4

Чеченская Республика 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Кемеровская область 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Республика Карелия 3

Ленинградская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Мордовия 3

Томская область 3

Камчатский край 3

Сахалинская область 3

Республика Коми 2

Республика Калмыкия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Марий Эл 2

Республика Алтай 2

Орловская область 1

Кировская область 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 212 625 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 841 человек: Москва 2399

Санкт-Петербург 1675

Московская область 1207

Республика Башкортостан 671

Свердловская область 473

Нижегородская область 442

Иркутская область 399

Республика Крым 386

Самарская область 385

Архангельская область 375

Оренбургская область 354

Красноярский край 351

Ставропольский край 345

Ростовская область 343

Липецкая область 339

Воронежская область 336

Пермский край 333

Волгоградская область 327

Приморский край 327

Ульяновская область 312

Саратовская область 289

Хабаровский край 287

Челябинская область 283

Белгородская область 276

Вологодская область 263

Краснодарский край 237

Республика Карелия 222

Забайкальский край 206

Астраханская область 203

Ханты-Мансийский автономный округ 202

Ярославская область 194

Костромская область 193

Брянская область 186

Тюменская область 185

Калужская область 183

Рязанская область 182

Удмуртская Республика 173

Кемеровская область 171

Новгородская область 164

Орловская область 163

Севастополь 162

Республика Коми 161

Республика Бурятия 158

Кировская область 156

Курская область 155

Амурская область 143

Калининградская область 142

Курганская область 141

Ивановская область 137

Владимирская область 135

Тамбовская область 133

Республика Дагестан 131

Новосибирская область 131

Тульская область 120

Псковская область 117

Республика Северная Осетия - Алания 116

Республика Марий Эл 115

Омская область 115

Ленинградская область 112

Республика Тыва 112

Смоленская область 92

Ямало-Ненецкий автономный округ 91

Республика Чувашия 79

Чеченская Республика 76

Республика Калмыкия 75

Пензенская область 72

Мурманская область 67

Сахалинская область 65

Кабардино-Балкарская Республика 62

Республика Татарстан 58

Республика Мордовия 54

Республика Адыгея 50

Томская область 49

Республика Хакасия 36

Еврейская автономная область 34

Карачаево-Черкесская Республика 29

Алтайский край 24

Ненецкий автономный округ 21

Чукотский автономный округ 17

Камчатский край 16

Магаданская область 13

Тверская область 12

Республика Алтай 9

Республика Ингушетия 5

Республика Саха (Якутия) 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 778 900. Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом