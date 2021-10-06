За сутки в России подтверждено 25 133 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в энергокризисе ЕС 11:58
Трутнев: Арктический форум пройдет в Петербурге 11-13 апреля 11:57
Экс-замминистра Марина Ракова находится в Москве на допросе у следователя 11:42
Оперштаб: в Москве выявлено 3589 новых случаев COVID-19 11:42
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы от "Единой России" 11:40
Nord Stream 2 заявила о соответствии "Северного потока-2" всем нормам 11:37
Миранчук может зимой покинуть "Аталанту" 11:32
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки 11:19
Российская нефть впервые за три года стоит дороже 80 долларов 11:18
Баку начал использовать пространство Армении для полетов 11:18
Первым вице-спикером Совфеда переизбран Турчак 11:17
Курганским медикам доплатят за привитых от COVID-19 пациентов 11:08
YouTube удалил каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly 11:02
Актер Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы 11:00
NYT: ЦРУ сообщило об участившихся потерях информаторов за рубежом 10:49
Минфин предложил ужесточить порядок ввоза алкоголя из стран ЕАЭС 10:48
В Минприроды назвали главные климатические риски для России 10:47
В Крыму названа причина массовой гибели птиц в заливе Сиваш 10:40
Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая в Москве 10:37
Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет 10:24
"Торонто" не стал подписывать контракт с Гусевым 10:18
Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом 10:00
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов 09:58
Экс-премьер Дании пожаловалась на домогательства бывшего президента Франции 09:56
Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 133 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 25 133 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3589
  • 2 Санкт-Петербург 2187
  • 3 Московская область 1410
  • 4 Самарская область 638
  • 5 Нижегородская область 611
  • 6 Воронежская область 597
  • 7 Республика Башкортостан 536
  • 8 Свердловская область 531
  • 9 Пермский край 518
  • 10 Ростовская область 514
  • 11 Республика Крым 452
  • 12 Красноярский край 394
  • 13 Челябинская область 394
  • 14 Иркутская область 379
  • 15 Омская область 371
  • 16 Волгоградская область 363
  • 17 Ставропольский край 360
  • 18 Оренбургская область 359
  • 19 Ульяновская область 345
  • 20 Саратовская область 336
  • 21 Архангельская область 298
  • 22 Хабаровский край 286
  • 23 Удмуртская Республика 280
  • 24 Алтайский край 275
  • 25 Вологодская область 274
  • 26 Калининградская область 272
  • 27 Брянская область 264
  • 28 Республика Карелия 261
  • 29 Республика Коми 261
  • 30 Пензенская область 260
  • 31 Липецкая область 255
  • 32 Тверская область 254
  • 33 Тюменская область 253
  • 34 Ленинградская область 249
  • 35 Курская область 235
  • 36 Владимирская область 234
  • 37 Республика Саха (Якутия) 231
  • 38 Краснодарский край 218
  • 39 Приморский край 214
  • 40 Ярославская область 213
  • 41 Белгородская область 212
  • 42 Смоленская область 210
  • 43 Севастополь 202
  • 44 Псковская область 199
  • 45 Ивановская область 195
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • 47 Забайкальский край 185
  • 48 Астраханская область 183
  • 49 Новосибирская область 182
  • 50 Орловская область 179
  • 51 Мурманская область 171
  • 52 Кемеровская область 164
  • 53 Новгородская область 149
  • 54 Курганская область 149
  • 55 Рязанская область 145
  • 56 Кировская область 145
  • 57 Костромская область 141
  • 58 Тамбовская область 137
  • 59 Тульская область 137
  • 60 Республика Хакасия 132
  • 61 Калужская область 131
  • 62 Амурская область 126
  • 63 Республика Дагестан 117
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 106
  • 65 Республика Бурятия 102
  • 66 Томская область 99
  • 67 Республика Чувашия 99
  • 68 Республика Мордовия 87
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 70 Республика Татарстан 73
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 72 Чеченская Республика 70
  • 73 Республика Ингушетия 68
  • 74 Республика Марий Эл 65
  • 75 Сахалинская область 61
  • 76 Республика Тыва 59
  • 77 Республика Калмыкия 58
  • 78 Еврейская автономная область 57
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 80 Республика Адыгея 48
  • 81 Камчатский край 42
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Чукотский автономный округ 16
  • 84 Магаданская область 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 662 560 случаев (+ 0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Магаданская область 0,13%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Республика Бурятия 0,17%
За последние сутки подтверждено 929 смертей:
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 55
  • Свердловская область 46
  • Саратовская область 35
  • Ростовская область 34
  • Нижегородская область 33
  • Ставропольский край 32
  • Краснодарский край 31
  • Республика Башкортостан 28
  • Пермский край 27
  • Самарская область 27
  • Челябинская область 27
  • Алтайский край 26
  • Пензенская область 25
  • Красноярский край 25
  • Волгоградская область 21
  • Оренбургская область 20
  • Ульяновская область 15
  • Новосибирская область 15
  • Республика Крым 14
  • Удмуртская Республика 13
  • Республика Чувашия 13
  • Брянская область 12
  • Вологодская область 12
  • Иркутская область 12
  • Республика Саха (Якутия) 12
  • Тульская область 11
  • Липецкая область 10
  • Республика Дагестан 10
  • Рязанская область 9
  • Республика Хакасия 9
  • Воронежская область 8
  • Ярославская область 8
  • Белгородская область 7
  • Владимирская область 7
  • Ивановская область 7
  • Тверская область 7
  • Мурманская область 7
  • Омская область 7
  • Тамбовская область 6
  • Псковская область 6
  • Астраханская область 6
  • Тюменская область 6
  • Калужская область 5
  • Костромская область 5
  • Московская область 5
  • Смоленская область 5
  • Калининградская область 5
  • Севастополь 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Татарстан 5
  • Курганская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 5
  • Курская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Чеченская Республика 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Республика Карелия 3
  • Ленинградская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Томская область 3
  • Камчатский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Коми 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Алтай 2
  • Орловская область 1
  • Кировская область 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 212 625 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 841 человек:
  • Москва 2399
  • Санкт-Петербург 1675
  • Московская область 1207
  • Республика Башкортостан 671
  • Свердловская область 473
  • Нижегородская область 442
  • Иркутская область 399
  • Республика Крым 386
  • Самарская область 385
  • Архангельская область 375
  • Оренбургская область 354
  • Красноярский край 351
  • Ставропольский край 345
  • Ростовская область 343
  • Липецкая область 339
  • Воронежская область 336
  • Пермский край 333
  • Волгоградская область 327
  • Приморский край 327
  • Ульяновская область 312
  • Саратовская область 289
  • Хабаровский край 287
  • Челябинская область 283
  • Белгородская область 276
  • Вологодская область 263
  • Краснодарский край 237
  • Республика Карелия 222
  • Забайкальский край 206
  • Астраханская область 203
  • Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • Ярославская область 194
  • Костромская область 193
  • Брянская область 186
  • Тюменская область 185
  • Калужская область 183
  • Рязанская область 182
  • Удмуртская Республика 173
  • Кемеровская область 171
  • Новгородская область 164
  • Орловская область 163
  • Севастополь 162
  • Республика Коми 161
  • Республика Бурятия 158
  • Кировская область 156
  • Курская область 155
  • Амурская область 143
  • Калининградская область 142
  • Курганская область 141
  • Ивановская область 137
  • Владимирская область 135
  • Тамбовская область 133
  • Республика Дагестан 131
  • Новосибирская область 131
  • Тульская область 120
  • Псковская область 117
  • Республика Северная Осетия - Алания 116
  • Республика Марий Эл 115
  • Омская область 115
  • Ленинградская область 112
  • Республика Тыва 112
  • Смоленская область 92
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • Республика Чувашия 79
  • Чеченская Республика 76
  • Республика Калмыкия 75
  • Пензенская область 72
  • Мурманская область 67
  • Сахалинская область 65
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Республика Татарстан 58
  • Республика Мордовия 54
  • Республика Адыгея 50
  • Томская область 49
  • Республика Хакасия 36
  • Еврейская автономная область 34
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Алтайский край 24
  • Ненецкий автономный округ 21
  • Чукотский автономный округ 17
  • Камчатский край 16
  • Магаданская область 13
  • Тверская область 12
  • Республика Алтай 9
  • Республика Ингушетия 5
  • Республика Саха (Якутия) 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 778 900.

Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе