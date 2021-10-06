За сутки в России подтверждено 25 133 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3589
- 2 Санкт-Петербург 2187
- 3 Московская область 1410
- 4 Самарская область 638
- 5 Нижегородская область 611
- 6 Воронежская область 597
- 7 Республика Башкортостан 536
- 8 Свердловская область 531
- 9 Пермский край 518
- 10 Ростовская область 514
- 11 Республика Крым 452
- 12 Красноярский край 394
- 13 Челябинская область 394
- 14 Иркутская область 379
- 15 Омская область 371
- 16 Волгоградская область 363
- 17 Ставропольский край 360
- 18 Оренбургская область 359
- 19 Ульяновская область 345
- 20 Саратовская область 336
- 21 Архангельская область 298
- 22 Хабаровский край 286
- 23 Удмуртская Республика 280
- 24 Алтайский край 275
- 25 Вологодская область 274
- 26 Калининградская область 272
- 27 Брянская область 264
- 28 Республика Карелия 261
- 29 Республика Коми 261
- 30 Пензенская область 260
- 31 Липецкая область 255
- 32 Тверская область 254
- 33 Тюменская область 253
- 34 Ленинградская область 249
- 35 Курская область 235
- 36 Владимирская область 234
- 37 Республика Саха (Якутия) 231
- 38 Краснодарский край 218
- 39 Приморский край 214
- 40 Ярославская область 213
- 41 Белгородская область 212
- 42 Смоленская область 210
- 43 Севастополь 202
- 44 Псковская область 199
- 45 Ивановская область 195
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 190
- 47 Забайкальский край 185
- 48 Астраханская область 183
- 49 Новосибирская область 182
- 50 Орловская область 179
- 51 Мурманская область 171
- 52 Кемеровская область 164
- 53 Новгородская область 149
- 54 Курганская область 149
- 55 Рязанская область 145
- 56 Кировская область 145
- 57 Костромская область 141
- 58 Тамбовская область 137
- 59 Тульская область 137
- 60 Республика Хакасия 132
- 61 Калужская область 131
- 62 Амурская область 126
- 63 Республика Дагестан 117
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 106
- 65 Республика Бурятия 102
- 66 Томская область 99
- 67 Республика Чувашия 99
- 68 Республика Мордовия 87
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 70 Республика Татарстан 73
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 72 Чеченская Республика 70
- 73 Республика Ингушетия 68
- 74 Республика Марий Эл 65
- 75 Сахалинская область 61
- 76 Республика Тыва 59
- 77 Республика Калмыкия 58
- 78 Еврейская автономная область 57
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 80 Республика Адыгея 48
- 81 Камчатский край 42
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Чукотский автономный округ 16
- 84 Магаданская область 15
- 85 Ненецкий автономный округ 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 662 560 случаев (+ 0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Магаданская область 0,13%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Республика Бурятия 0,17%
За последние сутки подтверждено 929 смертей:
- Москва 71
- Санкт-Петербург 55
- Свердловская область 46
- Саратовская область 35
- Ростовская область 34
- Нижегородская область 33
- Ставропольский край 32
- Краснодарский край 31
- Республика Башкортостан 28
- Пермский край 27
- Самарская область 27
- Челябинская область 27
- Алтайский край 26
- Пензенская область 25
- Красноярский край 25
- Волгоградская область 21
- Оренбургская область 20
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 15
- Республика Крым 14
- Удмуртская Республика 13
- Республика Чувашия 13
- Брянская область 12
- Вологодская область 12
- Иркутская область 12
- Республика Саха (Якутия) 12
- Тульская область 11
- Липецкая область 10
- Республика Дагестан 10
- Рязанская область 9
- Республика Хакасия 9
- Воронежская область 8
- Ярославская область 8
- Белгородская область 7
- Владимирская область 7
- Ивановская область 7
- Тверская область 7
- Мурманская область 7
- Омская область 7
- Тамбовская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 6
- Тюменская область 6
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Московская область 5
- Смоленская область 5
- Калининградская область 5
- Севастополь 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Татарстан 5
- Курганская область 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Курская область 4
- Республика Адыгея 4
- Чеченская Республика 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Республика Карелия 3
- Ленинградская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Томская область 3
- Камчатский край 3
- Сахалинская область 3
- Республика Коми 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Алтай 2
- Орловская область 1
- Кировская область 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 212 625 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 841 человек:
- Москва 2399
- Санкт-Петербург 1675
- Московская область 1207
- Республика Башкортостан 671
- Свердловская область 473
- Нижегородская область 442
- Иркутская область 399
- Республика Крым 386
- Самарская область 385
- Архангельская область 375
- Оренбургская область 354
- Красноярский край 351
- Ставропольский край 345
- Ростовская область 343
- Липецкая область 339
- Воронежская область 336
- Пермский край 333
- Волгоградская область 327
- Приморский край 327
- Ульяновская область 312
- Саратовская область 289
- Хабаровский край 287
- Челябинская область 283
- Белгородская область 276
- Вологодская область 263
- Краснодарский край 237
- Республика Карелия 222
- Забайкальский край 206
- Астраханская область 203
- Ханты-Мансийский автономный округ 202
- Ярославская область 194
- Костромская область 193
- Брянская область 186
- Тюменская область 185
- Калужская область 183
- Рязанская область 182
- Удмуртская Республика 173
- Кемеровская область 171
- Новгородская область 164
- Орловская область 163
- Севастополь 162
- Республика Коми 161
- Республика Бурятия 158
- Кировская область 156
- Курская область 155
- Амурская область 143
- Калининградская область 142
- Курганская область 141
- Ивановская область 137
- Владимирская область 135
- Тамбовская область 133
- Республика Дагестан 131
- Новосибирская область 131
- Тульская область 120
- Псковская область 117
- Республика Северная Осетия - Алания 116
- Республика Марий Эл 115
- Омская область 115
- Ленинградская область 112
- Республика Тыва 112
- Смоленская область 92
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Республика Чувашия 79
- Чеченская Республика 76
- Республика Калмыкия 75
- Пензенская область 72
- Мурманская область 67
- Сахалинская область 65
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Республика Татарстан 58
- Республика Мордовия 54
- Республика Адыгея 50
- Томская область 49
- Республика Хакасия 36
- Еврейская автономная область 34
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Алтайский край 24
- Ненецкий автономный округ 21
- Чукотский автономный округ 17
- Камчатский край 16
- Магаданская область 13
- Тверская область 12
- Республика Алтай 9
- Республика Ингушетия 5
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 778 900.