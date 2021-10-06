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06.10.2021 08:38
Рубрика: Культура

Маски и QR-коды: В Ижевске открыли новый театральный сезон

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 229(8580)
В Государственном театре оперы и балета Удмуртии открылся новый сезон. С термометрией на входе, частично заполненным залом и даже с сертификатами о прививках у зрителей. Но главное - сразу с тремя премьерами и молодым пополнением артистов и музыкантов. Такое многообразие многое обещает. Только на этой сцене можно будет услышать никогда не звучавшую в России музыку и даже увидеть мировую премьеру еще одной улыбки Чеширского кота.
Маски на лицах артистов - не изыск художника по костюмам, а требование времени. Фото: пресс-служба Театра оперы и балета Удмуртии Маски на лицах артистов - не изыск художника по костюмам, а требование времени. Фото: пресс-служба Театра оперы и балета Удмуртии
Маски на лицах артистов - не изыск художника по костюмам, а требование времени. Фото: пресс-служба Театра оперы и балета Удмуртии

Штраус прост, но исполнить его музыку непросто

- Мы планируем, но время и обстоятельства диктуют нам свои условия, - так, говоря о новом сезоне, режиссер и балетмейстер Николай Маркелов "кивает" на ситуацию в стране. И все же, несмотря ни на что, обещает для каждого времени года свою театральную премьеру. Осень - это "Летучая мышь", прежняя улетела со сцены пять лет назад. Теперь же одна из самых известных оперетт снова появится на афише. Новая, полная сил и энергии, будет удивлять зрителей голосами, музыкой и костюмами.

Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера"
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- Мы решили вернуться к этому, потому что в воздухе уже подвисло желание и потребность - и у публики, и у артистов, - чтобы был легкий жанр. При этом, самое главное, мы берем первоисточник! Наша музыкальная партитура - именно то, что писал Иоганн Штраус, - поясняет постановщик.

Главный дирижер Николай Роготнев добавляет:

- Штраус может показаться простым, но чем проще музыка, тем совершеннее ее нужно исполнять, ведь спрятаться не за что!

Музыкантам и певцам будет непросто, но зрителям обещана легкость исполнения, восприятия и то самое послевкусие, которое заставит приходить сюда снова и снова. Например, чтобы опять оказаться в 1860 году (именно в это время и происходит действие), в очередной раз удивиться мастерству создателей сценических костюмов и наконец, понять, из чего же все-таки сделаны эти невероятные женские платья.

- Это работа знаменитого модельера исторического костюма Антона Приймака, который делает все кринолины и корсеты для художественных фильмов, - поясняет Маркелов. - Если подойти поближе и посмотреть на платья - сложнейшие конструкции! Огромное количество времени ушло на то, чтобы научить актрис в них сидеть. Целую диссертацию можно написать!

"Алиса в стране чудес" как мюзикл

Предметом исследований может стать и зимняя премьера - мюзикл "Алиса в стране чудес", который и сам претендует на роль чуда. Это оригинальная постановка, созданная Николаем Маркеловым, руководителем литературно-драматической части театра и сценаристом Анной Соловьевой, ижевским композитором Львом Накаряковым, а также художником Сергеем Новиковым. Ярким они сделали всё - музыку, тексты, костюмы и действие. Будут и огромные куклы, и двигающаяся посуда, чтобы зрители не пропустили улыбку Чеширского кота и заглянули в кроличью нору. Путешествовать Алисе предстоит в сопровождении хора, который сделает этот путь, говоря словами Льюиса Кэрролла, все "страньше, чудесатее и любопытственнее!".

- Когда мы ставим классику, мы всегда понимаем, что "Бременские музыканты" - это заведомо успех, когда мы берем "Буратино" Рыбникова - понятно, что это тоже заведомо успех, поскольку в них звучит музыка, которая уже состоялась и проверена временем. С другой стороны, очень удивительно для нас, постановщиков, для театра, для зрителей в декабре услышать первый раз музыку "Алисы в стране чудес". Это будет мировая премьера. Редкий случай, когда что-то новое ставится в театрах оперы и балета, - говорит Маркелов.

Забыть обо всех Клеопатрах

Фото: Правительство Севастополя
Проект "летящего" театра оперы и балета в Севастополе прошел госэкспертизу

Впрочем, без новой балетной постановки новый сезон театра тоже представить невозможно. На этот раз, и уже предстоящей весной, на сцене появится Древний Египет, в котором будет править царица Клеопатра. Еще одна оригинальная идея - авторский балет Николая Маркелова, который предупреждает: забудьте о Клеопатрах, которых вы видели. Элизабет Тейлор на этой сцене точно не будет, как и героев Шекспира. Небольшая сюита превратилась в полноценный серьезный спектакль, сотканный, как здесь говорят, из самой разной симфонической музыки - например, Мориса Равеля, Рихарда Штрауса и Отторино Респиги.

- В балете "Клеопатра" прозвучит музыка, которая в России вообще не исполнялась либо исполнялась один раз. Например, "Баллада гномов" - в России этих нот нет, поэтому для оркестра исполнение станет не только художественным вызовом, но и техническим, своего рода челленджем, - добавляет дирижер Иван Виноградов.

Челлендж для классического театра - слово, конечно, непривычное. Но сегодня здесь готовы и говорить, и работать по-новому.

Кстати

Еще один проект сезона - открытые уроки для школьников и студентов по истории, культуре и литературе в музыкальном сопровождении. Первый посвятят Лермонтову, второй - Достоевскому, постановщиком выступит Людмила Материнская. В театре рассчитывают, что это станет своеобразным подготовительным классом для будущего зрителя и непростой "Клеопатры", и философской "Алисы".

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