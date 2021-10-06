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06.10.2021 11:38
Рубрика: Культура

Опубликован словарь "нижегородского языка"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Если вас не ставит в тупик фраза "Еду из Швейцарии на Стрелку через Свободу", вы знаете, что "убраться" означает не только "навести порядок", но и "поместиться", вы - нижегородец.
"Словраль" берут не только туристы, но и местные - на подарки. "Словраль" берут не только туристы, но и местные - на подарки.
"Словраль" берут не только туристы, но и местные - на подарки.

Нижегородский предприниматель Юрий Попов издал "Нижегородский словраль". "Перед вами познавательный, но совершенно не научный труд, и поэтому он носит имя СЛОВРАЛЬ. И служит единственной цели - сделать так, чтобы туристам в нашем городе было еще удобней и приятней", - написал он в предисловии.

Фото: iStock
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Автор в шутку называет себя "понаехавшим, но уже действительным нижегородцем". Перебрался он сюда из Мурманска в 1988 году, поступив в институт. Признается, что поначалу его больше всего смущали ударения - например, микрорайон "Кузнечиха" ему сперва хотелось называть "КузнЕчихой". Странными казались и чисто нижегородские обозначения времени - "без десять пять". И слово "доходит" применительно к часовым стрелкам: "Пять доходит!" А больше всего смутило слово "уделать" в значении "отремонтировать", поскольку в Мурманске оно означает ровно противоположное - "сломать".

"Нижегородский словраль" содержит в себе немало краеведческой информации. Например, туристы узнают, в чем разница между нагорной и заречной частями города, где находится откос и почему "Сормовская лирическая" - это неофициальный гимн города. Ну и главное, что стоит запомнить: нижегородцы и новгородцы - это жители двух разных городов.

Тираж у книги небольшой: всего 500 экземпляров. Издал ее автор за свой счет. Признается, что сделал это не ради заработка, а для удовольствия. Продается "Нижегородский словраль" в книжных и сувенирных магазинах. Берут его не только туристы, но и сами нижегородцы - на подарки. Книжка оказалась популярной, поэтому сейчас готовится второе издание, с дополнениями, исправлениями и ударениями.

Как это по-нижегородски
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БлОндить - означает бесцельное хождение, прогулка.

Вайдосить, вайдос - поднимать шум, затеять скандал.

Дохать - когда нижегородец дохает, это означает, что у него сильный кашель.

Кстати

Недавно на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода появился бюст Владимира Даля - автора "Словаря живого великорусского языка". Значительная часть этого труда появилась за то десятилетие в середине XIX века, которое Владимир Иванович провел в качестве управляющего Нижегородской удельной конторой, ведавшей делами 40 тысяч государственных крестьян.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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