Самарский медуниверситет стал обладателем гранта программы "Приоритет 2030"

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) вошел в число вузов - обладателей гранта по треку "Территориальное и отраслевое лидерство" в рамках федеральной программы "Приоритет 2030".

Всего к защите по данному треку были рекомендованы 36 университетов страны. СамГМУ вошел в первую группу вузов, ежегодное финансирование которых составит 994 миллиона рублей.

- Как медицинский вуз, мы представляли отрасль здравоохранения. Как единственный университет от Самарской области, прошедший во второй этап конкурса, представляли регион в целом. Двойная ответственность. И наша программа, в основе которой заложена идея национального научно-технологического лидерства в сфере цифрового здравоохранения, подразумевает масштабирование регионального опыта на всю Россию, - поделился впечатлениями ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Он подчеркнул, что большую поддержку вузу на этапе подготовки и участия в конкурсе оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Стратегия развития вуза гармонично вписывается в Стратегию лидерства Самарской области. У СамГМУ и с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, и с Правительством, выстроилось полное взаимопонимание и желание совместными усилиями вывести регион на лидирующие позиции. Важную роль сыграли гарантии от главы региона о том, что получим софинансирование из областного бюджета в размере 20 процентов от базового гранта на весь период действия гранта, это очень значимая для нас поддержка. Губернатор Самарской области активно содействует и оказывает поддержку в развитии университетского образования и в реализации наших проектов, в том числе отстаивая интересы вуза на федеральном уровне. Ценно при этом, что разработки СамГМУ внедряются в практическое здравоохранение и реальный сектор экономики, служат людям, - подчеркнул Александр Колсанов.

Напомним, что ранее Самарский медуниверситет наряду с двумя другими вузами нашего региона - Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева и Тольяттинским государственным университетом, вошел в число российских вузов, отобранных для участия в программе государственной поддержки "Приоритет 2030". Университеты получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.