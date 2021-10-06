Уфимской пенсионерке отключили свет за принципиальность

Семь электрических фонариков и свечи - вот и все освещение в двухкомнатной квартире 71-летней уфимки Татьяны Ивановны Ласточкиной. Так она живет уже четыре месяца - 29 мая ей отключили электроснабжение. За неуплату.

Долг упал с неба

Казалось бы, все правильно: не платишь - получи. Но в том-то и дело, что Татьяна Ивановна, как и большинство пенсионеров, первым делом оплачивает ЖКУ. Как же она попала в должники?

Первый "звоночек" прозвучал в конце 2014 года, когда жильцы дома, в котором она живет почти 60 лет, перешли на прямые договоры с энергосбытовой компанией (ЭСКБ). До этого за свет они платили управляющей компании через Единый расчетно-кассовый центр.

- Когда в платежках начали появляться суммы задолженности за электричество, которых у меня не могло быть, я потребовала от ЭСКБ распечатку движения средств, начиная с ноября 2014-го, - рассказывает Татьяна Ивановна. - В них черным по белому написано, что в ноябре 2014 года, когда мы еще платили управляющей компании, в графе "входящее сальдо" стоит 0,00 рубля. То есть на прямой договор с ресурсоснабжающей организацией я перешла без долгов. Но как только мы начали платить за свет ЭСКБ, появилась задолженность - 229 рублей 30 копеек. На мой вопрос, откуда она взялась, мне ответили: сведения поступили от управляющей компании. Откуда долги, когда я платила по счетчику, к которому не было претензий ни у жильцов, ни у энергетиков?

Квитанции с долгами все приходили и приходили, но что-либо выяснять Татьяна Ивановна не могла. Она ухаживала за тяжело больной сестрой Ниной, круглосуточно борясь за ее жизнь. Похоронив сестру, Татьяна Ивановна вплотную занялась решением проблемы "неплатежей".

- Прежде чем возмущаться, я все перепроверила - вдруг действительно забыла что-то оплатить? Но нет - все было в порядке, - рассказывает Татьяна Ивановна.

Диалога не получилось

У ветерана труда Татьяны Ласточкиной 42 года непрерывного стажа. 22 года она была в Москве представителем Уфимского приборостроительного производственного объединения, решала вопросы в различных министерствах и ведомствах. Выходила победителем из сложнейших ситуаций, получала для завода заказы и обеспечивала зарплату коллективу в 90-е годы, когда люди месяцами сидели без денег. И была уверена, что человек, который успешно защищал интересы огромного предприятия, уж собственные-то отстоит наверняка.

Первым делом, конечно, Татьяна Ласточкина обратилась в ЭСКБ, но диалога не получилось. Она показывала квитанции об оплате, ей тыкали в нос ноябрем 2014-го, хотя даже трехлетний срок исковой давности уже истек. Кстати, в суд на Ласточкину не подавали.

Она привыкла работать с документами. Каждая платежка проанализирована ею от и до.

Когда занимаешься подобным анализом, обнаруживаются удивительные вещи. Долгое время в графе с указанием срока поверки электросчетчика стоял 2029 год. И вдруг в ноябре 2019-го он сменился на январь 2020-го. Заменять их потребовали от жильцов.

Татьяна Ивановна не согласилась и начала добиваться исполнения постановления N554 по замене прибора учета за счет ресурсоснабжающей компании. В конце концов его установили в августе 2021-го, когда учитывать было уже нечего.

Так как старый счетчик не был отключен или демонтирован, весь 2020 год Татьяна Ласточкина платила по фактическому расходу.

А ЭСКБ в первые три месяца 2020 года начисляла плату по среднемесячному потреблению, затем перешла на норматив, но почему-то на троих проживающих, двое из которых - родители - давно умерли: 213 кВт/ч. Когда Татьяна Ивановна поинтересовалась, откуда вдруг трое, ей ответили - сведения поступили из управляющей компании. Она предоставила в ЭСКБ справку, что живет одна, и тогда норматив на троих заменили на другой, на одного - 148 кВт/ч.

- Я дважды звонила в колл-центр ЭСКБ с вопросом, какой норматив они применяют на одного потребителя. Оба раза мне ответили: 71 кВт/час в месяц.

Для объективности Татьяна Ивановна вывела среднемесячный объем электроэнергии, который она использовала в 2020 году. В квартире у нее нет ни стиральной машины, ни компьютера. Электроэнергия нужна только для освещения, телевизора и утюга. Получилось 112,4 киловатта-часа. Пересчитала, исходя из этого показателя, весь 2020 год и первые пять месяцев 2021-го и оплатила.

Эта разница между начислением ЭСКБ и фактической оплатой образовала сумму задолженности, которую требовали погасить. Татьяна Ивановна не соглашалась, так как платила только за потребленный ресурс, а не за мертвые души.

Не сумев справиться со строптивым потребителем, ЭСКБ отключила ей электроэнергию. Вот так сразу, даже не вводя ограничений. Произошло это, как уже сказано, 29 мая 2021 года, но в июле Татьяна Ласточкина вдруг получила платежку за июнь, и эту сумму включили в долг.

Один на один с системой

Она стала искать правду в различных инстанциях. Писала уполномоченному по правам человека, в госжилинспекцию, антимонопольную службу.

- Участковый на основании моего обращения написал письмо в ЭСКБ. Там никак не отреагировали, и он посоветовал идти в суд. На бесплатной юридической консультации адвокат, выслушав мою историю и изучив документы, сказал, что видит явные признаки мошенничества. И предложил обратиться в прокуратуру. Я написала в Советскую районную прокуратуру, но они мое заявление переправили в Калининскую, а оттуда переадресовали в госжилинспекцию. Такой же круговорот был и в системе МВД, откуда я получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Единственным обнадеживающим ответом стало письмо из госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору от 14 июля 2021 года. В нем по поводу отключения электроэнергии говорится: "За данные действия предусмотрена административная ответственность по статье 19.1 КоАП РФ "Самоуправство".

В шаге от победы

Впрочем, Татьяна Ивановна не ждет милостей от ведомств, продолжая доказывать свою правоту. И вроде бы даже преуспела в этом.

В конце сентября ей сделали перерасчет, скостив 4 800 рублей. Правда, все равно "повисла" разница между начислениями по нормативу и среднемесячному потреблению в тысячу с лишним рублей. И ей сказали: если она оплатит эту сумму плюс еще три тысячи рублей за подключение, то снова сможет пользоваться электричеством.

- Почему я должна платить, когда мне незаконно отключили свет? И обратите внимание, по какому "документу" я должна это делать? - Татьяна Ивановна протягивает бумагу, на которой написано "счет", указаны реквизиты, при этом ни номера счета, ни подписей руководителя и бухгалтера, ни печати нет. - Разве это платежный документ?

На вопрос: как вам живется без электричества - Татьяна Ивановна ответила:

- Знаете, летом, когда светало рано, а темнело поздно, было еще терпимо. Хотя не работал холодильник, и все продукты, которые там хранились, пропали. Но мне трудно без телевизора. Потеряв Нину, я выжила исключительно благодаря телевизору: он отвлекал. Потом уж купила радиоприемник, он у меня работает круглые сутки. Спать я не могу, поэтому слушаю. Батарейки только быстро садятся, приходится часто заменять. Но сейчас уже темнеет рано, светает поздно, и то, что у меня снова вымогают деньги за подключение, просто выбивает из колеи, давление подскакивает, я уже нормально общаться не могу.

Другой бы на ее месте уже давно смирился с мыслью, что добиваться справедливости себе дороже и заплатил то, что с него требуют. Что и делает большинство. Но Татьяна Ивановна собирается биться до победного конца.

Редакция "РГ" просит считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру РБ, управление Роспотребнадзора по РБ, уполномоченному по правам потребителей.