Ульяновский авиазавод ищет будущих конструкторов в школе

Губернаторский инженерный лицей N 102 - красивое современное здание в ульяновском "новом городе" - жилом массиве, примыкающем к заводу АО "Авиастар-СП".

Это авиапредприятие входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе госкорпорации "Ростех" и производит глубокомодернизированные "грузовики" Ил-76МД-90А.

А новый лицей - ступенька к инженерной специальности, в том числе и в авиастроении. С сентября 2021 года на его базе в рамках нацпроекта "Образование" открыли детский технопарк "Кванториум". Занятия с ребятами здесь будут проводить и сотрудники авиазавода.

"Кванториум" состоит из четырех "квантов", - рассказала "РГ" руководитель "Кванториума" Ирина Астраханцева. - В "Энерджи-квантуме" дети знакомятся со всем, что касается источников альтернативной энергии. "Аэроквантум" курирует "Авиастар", именно здесь школьников ориентируют на авиастроение. Есть еще "Робоквантум" и "Хайтек-квантум".

Для визита в "Кванториум" выбираю время занятий в "Аэроквантуме", в котором ребята осваивают беспилотники. Крохотные вертолетики-дроны постоянно живут в компактной клетке. Иначе разлетятся по классу. Непростое это дело, управлять беспилотниками.

Вот ученики расселись вокруг этого сетчатого "ангара" с пультами, похожими на рожицу мультяшного космического робота. Первые попытки поднять аппараты в воздух не слишком удачны. Но после нескольких попыток участники "Аэроквантума" вполне прилично осваивают кнопки и рычажки на пультах. И квадрокоптеры уже летают по клетке как положено.

"Вообще-то я планировал вплотную заняться 3D-моделированием, - рассказывает семиклассник Андрей. - Но тут появился "Аэроквантум", я решил записаться. Потом понял, что это не менее круто. Возможно, в будущем свяжу свою жизнь с профессией конструктора. Буду моделировать беспилотники".

Пока в "Аэроквантуме" один преподаватель - Руслан Мифтахов, он учительствует и в авиационном колледже. А еще Руслан - участник программы WorldSkills. В 2020 году его воспитанник выиграл номинацию по управлению квадрокоптерами. Так что опыт расправлять крылья юным у него хороший.

В октябре к Руслану присоединится еще один наставник - Валерий Куприенко. "В прошлом я - ведущий инженер "Волга-Днепр", - рассказал он. - Специализировался на электронных авиационных системах. Проработал там 25 лет. В прошлом году меня пригласили в авиационный колледж. Я занялся моделированием, собрал несколько дронов".

Через интерес к малой, беспилотной авиации неминуемо придет интерес и к авиации большой. Во всяком случае, на выпускников "Кванториума" здесь серьезные виды.

"В новую образовательную структуру будут закладываться не только базовые знания о самолетостроении, но и формироваться сознание будущих авиастроителей, - считает заместитель директора по персоналу АО "Авиастар-СП" Вадим Шестакевич. - Самолеты делаются для людей. Сегодня стоят большие задачи по строительству современных воздушных судов. Под реализацию производственных программ ведется прием новых работников. Поэтому на смену старшему поколению необходимо заблаговременно готовить молодые кадры".