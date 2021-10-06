Видео: В акватории Волги под Нижним Новгородом забил черный "гейзер"

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии выясняет причины возникновения "гейзера" черного цвета в акватории Волги. Видео с бьющим столбом неизвестной жидкости опубликовали в соцсетях очевидцы.

В ведомстве получили информацию о странном явлении, возникшем в 1,5 километрах от поселка Ляхово, накануне в 19:30. Инспекторы оперативно выехали на место происшествия. Но к этому моменту все прекратилось.

По предварительной версии, "гейзер" возник из-за прорыва магистрального газопровода.

Специалисты осмотрели место, где мог находиться "гейзер", взяли пробы воздуха. Результаты анализов ожидаются. Сейчас ведомство выясняет собственника газопровода и устанавливает все обстоятельства случившегося.