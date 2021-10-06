В Йошкар-Оле прошел Первый фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая

Новый фестиваль в Йошкар-Оле получил имя Андрея Эшпая, потому что выдающийся советский композитор родился в Марий Эл.

Отец его Яков Эшпай был композитором и музыковедом-фольклористом. И логичным завершением фестиваля стало исполнение действа "Чумбылат могучий" по мотивам марийского фольклора, Между тем фестиваль заявил себя именно как оперный.

В Йошкар-Оле классическую музыку любят и ценят. Из пяти городских театров Оперный - самый посещаемый, причем не только старшим поколением, но и молодежью. Возникший в 1968 году, почти полвека он делил сцену с марийским драматическим театром, переехав в новые стены в 2014 году. Сегодня это технически самый оснащенный и комфортный в республике зал с органом страсбургской мануфактуры "Керн". Афиша театра включает в себя и оперы, и мюзиклы.

Поэтому идея худрука театра Константина Иванова устроить в Марий Эл осенний оперный фестиваль была логичной. Программу фестиваля составили оперы Чайковского и Верди. В спектакли были приглашены солисты из Москвы и Петербурга, но и выступавшие вместе с гостями местные артисты выглядели достойно.

Центром афиши стали оперы Верди "Риголетто", "Травиата" и "Аида" в постановке и художественном оформлении главного режиссера театра Сергея Шепелева. Основу сценографии "Риголетто", премьеры прошлого сезона, составили раздвигающиеся фасады домов и огромное полотно "Похищение сабинянок" в дворцовом зале Герцога. Спектакль получился зрелищным, с пышными костюмами и масками. Приглашенный на роль мрачного шута Анджей Белецкий из московской "Новой оперы" создал сильный образ противоречивого героя, в котором одновременно сочетаются качества циничного насмешника и любящего отца. Игравшая Джильду солистка марийского театра Алина Полевая пленяла больше хрупкостью и наивной непосредственностью своего образа, ярче всего проявив себя в сценах с Герцогом, темпераментно спетым ведущим тенором Мариинского театра Ахметом Агади. Главный дирижер театра Григорий Архипов уверенно провел спектакль, выстроив необходимый звуковой баланс между оркестром и артистами.

Серьезным испытанием для оркестра и хора марийского театра стала "Аида", за пультом которой также стоял Григорий Архипов. Красивая картинка (египетские барельефы, огромные статуи фараонов, традиционные одеяния) не смогла компенсировать необходимой оркестровой мощи, спектакль для труппы явно пока что "на вырост". Зато впечатлили певцы, как приглашенные на роли Аиды и Радамеса из театра Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь и Николай Ерохин, так и состоявшие в местной труппе Любовь Добрынина (Амнерис) и Владислав Калашников (Амонсаро), чей баритон по своей красоте и мощи ничем не уступал гастролерам. Восторженные аплодисменты достались Николаю Ерохину, голос которого с легкостью заполнял пространство театра и без усилий преодолевал все сложные верхние ноты.

Самым сбалансированным из вердиевских спектаклей оказалась "Травиата", сценографически решенная вполне традиционно - с люстрами, занавесками, кушетками, но убедительно музыкально разыгранная приглашенной из Михайловского театра Светланой Москаленко. В партии Альфреда выступил молодой солист Большого театра Илья Селиванов. Роль чопорного отца Жоржа Жермона досталась опять же Владиславу Калашникову, которому, к слову, в этот вечер вручили диплом о присуждении звания Народного артиста республики Марий Эл.

Заключительным аккордом оперного фестиваля стала опера на марийском языке "Чумбылат могучий", написанная живущим в Йошкар-Оле композитором Эллиной Архиповой и впервые исполненная под руководством дирижера Григория Архипова в июне 2021 года, под занавес. Композитор удачно перевела фольклорные попевки марийской деревни в сверкающую симфоническую партитуру. Повествование о могучем витязе Чумбылате, побеждавшем всех врагов марийского народа и обещавшем приходить на помощь соплеменникам даже после своей кончины, как и положено эпосу, разворачивалось величественно и неторопливо. Поставленное хореографами Константином Ивановым и Денисом Фейзовым действо по жанру было бы вернее отнести к оратории, с ее мощным гимническим финалом, воспевающим ставшего небесным покровителем марийцев богатыря и его возлюбленную, превратившуюся в богиню женственности Пиамбар. Звучащие диковинные для нашего уха имена Яндалче, Оньыжа, Лужавуй, Ягелде для марийцев - важная часть традиционной культуры, в которой языческие верования причудливо сплелись с христианством, поклонение духам леса, рек и озер с принесенными миссионерами молитвами, а принятие судьбы с упованием на торжество справедливости и добра.

Кстати

Новый оперный фестиваль имени Андрея Эшпая в Марий Эл должен стать традиционным.