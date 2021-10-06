В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий

Для посещения массовых мероприятий и ряда организаций в Нижегородской области теперь потребуется сертификат о вакцинации или справка о наличии антител или "Мультипасс". Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Глеб Никитин.

Требование предъявить один из трех перечисленных документов - в цифровом или печатном виде - распространяется на посетителей фитнес-центров, бассейнов и других объектов спорта, музеев, кинотеатров, зоопарков, концертных залов и других организаций. С полным списком можно ознакомиться в тексте указа.

Правила не распространяются на памятные мероприятия на открытом воздухе, где принимает участие не более 150 человек, а также на церемонии регистрации брака органами ЗАГС.

- Подавляющее число людей должны быть защищены вакциной. При такой заразности, как у последнего штамма короны, для достижения общ его иммунитета нужно достичь уровня 80 процентов от всего населения с антителами. Вакцины достаточно. Сделайте прививку. Да, могут быть медотводы. Но, получив отвод по медицинским показаниям, согласитесь, беречь свое здоровье надо еще более тщательно в период пандемии. Мероприятия не запрещены. Но посещение их - максимально безопасно. Во время юбилея мы выработали систему, которая позволяет создавать "ковид-фри" зоны. Попасть на все публичные мероприятия можно будет по Мультипассу, - пояснил глава региона на своей странице в соцсетях.

Также в Нижегородской области вводится запрет на работу предприятий общепита ночью: начиная с 00 часов и до 06:00 они могут работать только на вынос. Нижегородским работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников: тех, кто не сделал прививку - в первую очередь.