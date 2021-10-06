В Уфе показали самую необычную "Жизель"

2 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета давали "Жизель", но не простую, а "ботаническую". Этот спектакль, в котором драматическое искусство сочетается с балетным, стал результатом сотрудничества двух театров - Стерлитамакского русского драматического и Башкирского оперного.

Идея объединить усилия принадлежит директору театра оперы и балета Ильмару Альмухаметову, который посмотрел премьеру "Жизели Ботанической" в Стерлитамаке.

Творческую коллаборацию диктовал и сам материал. Спектакль поставлен по одноименному рассказу Эдуарда Кочергина - главного художника БДТ им. Г.А. Товстоногова, народного художника РСФСР и автора проникновенной прозы. В рассказе идет речь о юной балерине Гюле Ахметовой. И балет занимает в спектакле особое место. В той части действия, которая по сюжету происходит в Кировском театре, играет симфонический оркестр Башоперы (в Стерлитамаке используется фонограмма), а сцену сумасшествия Жизель исполняет народная артистка Башкортостана Гульсина Мавлюкасова.

Чтобы сохранить "вкус" литературного текста, режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Егоров не стал делать инсценировку. Лишь добавил заключительный монолог и расцветил спектакль песнями. Артистки со сцены читают авторский текст, но он настолько иллюстративен, что у зрителя появляется ощущение, что он видит все собственными глазами.

Фото: Александр Данилов

"Ленинградская история" чисто женская и далеко не гламурная. Ее персонажи - обитательницы "дна" общества, проститутки. Одна из них Дашка Ботаническая (прозвища у представительниц древнейшей профессии были по месту их жительства или работы) родила дочь от башкира, который угодил в тюрьму. А сама погибла, попав под трамвай. Девочку под цеховую опеку и на кормление взяли ее товарки, а увидев ее талант, определили в хореографическое училище имени Вагановой, которое она окончила с отличием и уехала в Уфу, в Башкирский театр оперы и балета.

Сюжет кажется фантастическим, но у Гюли Ахметовой был реальный прототип. Историю ее жизни Эдуард Кочергин услышал в детстве от соседки по коммунальной квартире, представительницы того же "цеха", о котором потом написал в своем рассказе.

Автор сочувствует своим персонажам, которые вырастили из сироты не свою "смену", а творческого человека. Как тут не вспомнить ахматовское: "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда".

У достаточно консервативной публики оперного театра столь смелый спектакль поначалу вызвал некоторую оторопь, особенно когда со сцены зазвучали "жалостные" городские романсы, передающие атмосферу улиц послеблокадного Ленинграда. Но по мере развития истории равнодушных в зале не осталось.

По словам Дмитрия Егорова, главным было именно это: проложить путь от неприятия маргинальных личностей до сопереживания и симпатии к их человеческим качествам.

- Наш спектакль не про проституток, а про любовь и внимание к человеку. Про почти недостижимую мечту и ее блистательное воплощение. Потому что в каждом есть что-то прекрасное, и не стоит оценивать всех с первого взгляда, - отметил он.