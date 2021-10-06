Дунаевский вручит премию "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске

Новости

Собянин рассказал о выделении 500 млн рублей на поддержку бизнеса 18:00
Решение о многомиллионном штрафе Facebook вступило в законную силу 17:45
В Москве появится 4,5 тысячи новых заводов 17:44
Горнолыжные трассы и канатные дороги в КЧР получили космические имена 17:32
В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии 17:30
Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек 17:05
Умер актер индийского кино Арвинд Триведи 16:59
Старт киноэкипажа фильма "Вызов" с Байконура собрал в интернете более 13 млн просмотров 16:56
Гражданского мужа Марины Раковой могут арестовать 16:54
Затонувшее в Белом море судно найдено на глубине 10 метров 16:50
Двое россиян были на задержанном во Франции судне 16:48
Нарушителей правил перевозки древесины обложат штрафами 16:35
Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы 16:35
ABBA рассказала о том, какие песни войдут в ее новый альбом 16:20
Инфекционист Минздрава предупредил об опасных последствиях COVID-19 у детей 16:05
В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали лжеподрывника торговых центров 15:59
Рогозин: Съемочная группа на МКС чувствует себя нормально 15:50
Возбуждено уголовное дело об издевательствах в белгородской колонии 15:45
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели 15:44
Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину 15:42
Глушаков не сыграет против Словакии и Словении 15:40
Лавров сделал замечание журналистам на пресс-конференции 15:33
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов 15:32
Кабаева резко прокомментировала недопуск сестер Авериных на турнир в Израиль 15:28
В Петербурге ввели QR-коды для посещения спортивных матчей 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 16:31
Рубрика: Культура

Дунаевский вручит премию "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова

Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра" состоится 11 октября в Новосибирском академическом театре оперы и балета.

Как сообщили организаторы, зрители со всего мира смогут увидеть церемонию в прямом эфире на платформе "Культура.РФ", на ютуб-канале "Музыкальное сердце театра", в группе телеканала "Продвижение" в соцсети "ВКонтакте".

Новосибирск на три дня стал книжной столицей

Премия и одноименный фестиваль "Музыкальное сердце театра" - проект под руководством композитора Максима Дунаевского. Это единственный в стране театральный проект, в центре внимания которого исключительно музыкально-драматические спектакли: рок-оперы, мюзиклы, оперетты, музыкальные комедии, оперы-драмы, саундрамы, лайт-оперы.

С 1 по 10 октября в Новосибирске, на сценах молодежного театра "Глобус" и Музыкального театра, проходит фестиваль лучших постановок. Зрители могут проголосовать за понравившийся спектакль на сайте премии. Победители в 18 конкурсных и четырех специальных номинациях будут объявлены 11 октября. На победу претендуют авторы, постановщики, исполнители ролей, постановки театров Перми, Северска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерова и других.

В церемонии планируют принять участие известные деятели культуры Максим Дунаевский, Михаил Швыдкой, Владимир Урин, Нонна Гришаева, Анастасия Стоцкая, Лика Рулла, Наталия Быстрова, Александр Журбин, Давид Смелянский. Выступят артисты ведущих российских мюзиклов в сопровождении оркестра под управлением Евгения Загота.

- Планируется очень необычное, я бы даже сказала, удивительное шоу. Мы будем использовать различные современные технологии, в том числе эффект дополненной реальности AR, - рассказала режиссер-постановщик церемонии Жанна Шмакова.

Справка "РГ"

Национальный фестиваль и вручение премии проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ, регионального министерства культуры и федеральной программы "Большие гастроли".

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку