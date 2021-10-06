Дунаевский вручит премию "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске

Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра" состоится 11 октября в Новосибирском академическом театре оперы и балета.

Как сообщили организаторы, зрители со всего мира смогут увидеть церемонию в прямом эфире на платформе "Культура.РФ", на ютуб-канале "Музыкальное сердце театра", в группе телеканала "Продвижение" в соцсети "ВКонтакте".

Премия и одноименный фестиваль "Музыкальное сердце театра" - проект под руководством композитора Максима Дунаевского. Это единственный в стране театральный проект, в центре внимания которого исключительно музыкально-драматические спектакли: рок-оперы, мюзиклы, оперетты, музыкальные комедии, оперы-драмы, саундрамы, лайт-оперы.

С 1 по 10 октября в Новосибирске, на сценах молодежного театра "Глобус" и Музыкального театра, проходит фестиваль лучших постановок. Зрители могут проголосовать за понравившийся спектакль на сайте премии. Победители в 18 конкурсных и четырех специальных номинациях будут объявлены 11 октября. На победу претендуют авторы, постановщики, исполнители ролей, постановки театров Перми, Северска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерова и других.

В церемонии планируют принять участие известные деятели культуры Максим Дунаевский, Михаил Швыдкой, Владимир Урин, Нонна Гришаева, Анастасия Стоцкая, Лика Рулла, Наталия Быстрова, Александр Журбин, Давид Смелянский. Выступят артисты ведущих российских мюзиклов в сопровождении оркестра под управлением Евгения Загота.

- Планируется очень необычное, я бы даже сказала, удивительное шоу. Мы будем использовать различные современные технологии, в том числе эффект дополненной реальности AR, - рассказала режиссер-постановщик церемонии Жанна Шмакова.

Справка "РГ"

Национальный фестиваль и вручение премии проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ, регионального министерства культуры и федеральной программы "Большие гастроли".