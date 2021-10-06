Феномен карьеры Марины Раковой: резкий взлет и вынужденная посадка

Выступала она ярко, как на бис: в школе - перед ровесниками и учителями, годы спустя - под объективами телекамер и в формате ВКС с участием нужных людей.

В руках Марины Раковой не только ее личная судьба. В них попало и будущее российской школы. Фото: Александр Корольков

Одевалась не дешево и сексуально, на что указывает обилие фотографий в медиа, социальных сетях и на деловых сайтах.

С юных лет приучена к призам, подаркам и премиям по поводу и без.

Словом, не просто энергичная, расчетливая женщина, из школьницы-шатенки ставшая роковой блондинкой, а единственная в своем роде

Биссектриса в квадрате

Наш рассказ о человеке, чья публичная деятельность и карьерный рост в последние несколько лет вызывали яркие, но прямо противоположные эмоции и оценки. И чье имя, попавшее вдруг в криминальные сводки, повторяемое в разных падежах на радио, ТВ, в газетах и блогосфере, теперь ничьих восторгов не вызывает. А разброс в комментариях сузился: от "Мы так и знали!" до "Ну как же так?! Ведь ей поверили..."

Убеждать и обещать Марина Ракова умела.

"К 2024 году детский технопарк появится в каждом крупном городе. Это 245 "Кванториумов", где лучшие наставники, где дети "горят" научно-техническим творчеством, где созданы все условия для всестороннего развития ребенка. В том числе по таким направлениям, как шахматы, философия, культура и искусство, родная история..."

"Уже в 2021 году... высокоскоростной интернет должен появиться в каждой школе: в сельской местности объем передачи данных достигнет 50 мегабит в секунду, в городах - 100 мегабит в секунду... В электронный вид будет переведен весь документооборот: расписания, журналы, дневники, отчеты, бухгалтерия будут доступны в один клик. Это не только разгрузит учителей, но и позволит нам накапливать большие данные..."

"На национальный проект "Образование" правительство выделяет 701 миллиард рублей до 2024 года... Чтобы получить субсидию, региону необходимо создать ведомственный офис для реализации нацпроекта, подать заявку в министерство и выполнить ряд требований..."

Ее энергию и напор публично ставили в пример. А с переходом в Сбербанк стали прочить в законодатели цифрового будущего для поколения Next.

Как утверждают земляки и ровесники, Марина Ракова училась в "бауманке" всего два года. А со второго курса была отчислена. За что - история темная

Но в одночасье все оборвалось: приезд бригады следователей прямо в загородный дом, неудобные вопросы, повестка с вызовом на допрос.

И всего сутки на то, чтобы кинуться за поддержкой к спонсорам-покровителям. Или - кинуться в бега.

Первое не сработало или сработало не так, как ожидала. Осталось второе. И понимание, обидное до наготы: на побег ей и были дарованы эти сутки.

Как начинали мы крылато...

У одного из нас при подготовке этой публикации случился разговор со своим уже взрослым сыном. "А что такого особенного вы нашли в истории с Раковой? - спросил-удивился ее практически ровесник. - Она типичный продукт нашего времени".

И с ним не поспоришь. Невольно вспомнились "Дороги" Юрия Шевчука: "Как начинали крылато мы... Какими стали в конце".

Марина Ракова закончила в Барнауле гимназию N 74. Ее мать, учитель математики по образованию, работала там же завучем. Отец, которого СМИ как под копирку связали с органами, а потом с прокуратурой и частной адвокатской практикой, из семьи ушел: в старших классах воспитанием дочери занималась только мать.

Красиво выступать она умела с детства. На выпуске из 10-го класса, май 1999 года. Фото: Фоторепродукция Сергея Зюзина

И как учитель здесь немало преуспела. Марина, вспоминает директор гимназии Татьяна Евдокимова, была очень способной во многих дисциплинах, отличалась отменной памятью: "Умная, начитанная". Но больше всего продвинулась в математике - с ней занимался по отдельной программе доктор физико-математических наук Юрий Мальцев.

Выпускник физико-математической школы при Новосибирском госуниверситете (1965), он имел к моменту переезда в Барнаул (1975) пятилетний опыт преподавания в той же физматшколе НГУ. Работал в Алтайском госуниверситете и Барнаульском педагогическом, подготовил трех кандидатов и доктора физматнаук, был в научных командировках за рубежом и как референт-эксперт сотрудничал с ведущими математическими журналами.

Во многом стараниями Мальцева ученица 10-го класса Марина Ракова в 1999 году оказалась среди участников краевой конференции "Шаг в будущее" и была отмечена грамотой в номинации "Лучшая теоретическая работа". Тема очень живописная, особенно для девушки: "Расстояние между точками пересечения двух семейств чевиан и нахождение расстояний от точки Нагеля до других замечательных точек треугольника".

Без участия Раковой не обошлась и организованная в Барнауле первая научная и инженерная выставка "Будущее Алтая". Из семи докладов на английском языке работа Марины была отмечена как одна из "наиболее подготовленных".

Дальше - больше. В феврале 2000 года Марина Ракова и еще три ученика 11-го класса представляли Алтайский край на такой же общероссийской выставке в МГТУ им. Баумана. Результат - выше ожиданий. За работу "Новые свойства точки Нагеля в треугольнике" жюри выставки осыпало наградами математического вундеркинда из Барнаула. Марина привезла из Москвы медаль Национального соревнования ЕС, диплом Госкомитета по молодежной политике, диплом за второе место в конкурсе "Лучшая научная презентация исследовательской работы на английском языке", диплом Российского молодежного политехнического общества (РМПО) и ценный приз.

В 2016-м Марина Ракова возглавила Фонд новых форм развития образования, в декабре того же года стала учредителем АНО "Кванториум"

А еще была включена кандидатом в состав делегации России на соревнование Европейского союза (Амстердам, сентябрь 2000-го) и получила приглашение-сертификат для поступления в МГТУ им. Баумана без экзаменов прямо из рук тогдашнего ректора Игоря Федорова (фото этого момента имеется в распоряжении "РГ").

В том же году она и стала первокурсницей "бауманки" - в обычные для выпускницы средней школы 17 лет. А никак не в 14-15, что для красного словца приписали ей, копируя друг друга, многие СМИ и популярные блогеры.

Это важно. Потому что, поступив на первый курс известного технического вуза в 2000 году, его никак нельзя закончить в 2002-м. Даже если допустить, что у поступившего - особые дарования и феноменальные способности.

Такой Марину Ракову увидели знакомые в "Одноклассниках" через шесть лет после окончания школы. Фото: Соцсети

Возможно, из-за этого вранья все и пошло не так и не туда в судьбе и биографии Марины Раковой. Вторая Софья Ковалевская, вопреки ожиданиям учителей и наставников, из нее не вышла.

Как утверждают земляки и ровесники, в том числе те, что работают сейчас в детском технопарке Алтайского края "Кванториум.22", Марина Ракова училась в "бауманке" всего два года. А со второго курса была отчислена. За что - история темная, толкований много, гадать и множить их не будем. А вот прямой запрос в МГТУ им. Баумана этой статьей адресуем: значится ли Ракова Марина Николаевна, 1983 года рождения, среди выпускников университета? И если да, то когда, какой и кем выдан ей диплом?

Обратиться с запросом в Алтайскую академию экономики и права, которая тоже значится в образовательном тренде госпожи Раковой, не можем. Потому что нет такого вуза. Это частное учреждение, куда "бегали" преподавать некоторые сотрудники Алтайского госуниверситета, отличалось настолько редкостным качеством образования, что было закрыто в середине десятых годов. А до того в нем принимали всех, кто не мог поступить в другие вузы или был оттуда выдворен.

Аксиома требует доказательств

Вернувшись, против ожиданий, из Москвы в Барнаул в самом начале 2000-х, Марина Ракова пробовала было учиться в местном филиале ВЗФЭИ и пыталась проявить себя в образовательном проекте "Шаг в будущее". С 2002 по 2005 год была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Но с куда большим интересом посматривала в сторону больших коммерческих структур и отдельно взятых бизнесменов, что в Барнауле были на слуху. И явно не без их участия весьма скоро отправилась "искать себя" в Европу.

В дела амурные привлекательной Марины и ею избранных поклонников-покровителей погружать читателей не станем. И сами эту тему обойдем, хотя ответы на многие вопросы кроются именно там. А следователям, хотят они или нет, придется выяснить (а может, уже разобрались), кто и с какой целью зарегистрировал на имя гражданки России Раковой М.Н. три коммерческие фирмы - две в Лимасоле (Кипр) и одну в Валенсии (Испания).

- Отправилась с заданием чьи-то деньги отмывать, - тут же ставят "диагноз" поднаторевшие в таких делах оперативники со стажем.

Мы от личных комментариев воздержимся, но подтвердим уже описанный в прессе факт, что у Марины Раковой были тесные, хотя и незарегистрированные отношения с известным в Барнауле Андреем Волковым. Натура широкая, он занимался сразу всем: политикой, бизнесом в сфере ЖКХ, а душу отводил как барабанщик в нескольких рок-группах.

Осенью 2019 года депутат Алтайского краевого заксобрания Андрей Волков осужден на пять лет по статье 160 ч. 4 ("Присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения"). Следствие доказало, что с 2012 по 2016 год депутат-барабанщик присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений за услуги ЖКХ.

А что же Марина? Позагорав, нигде публично не светясь, у южных берегов Европы, она вернулась на родину и всплыла в Барнауле в новом качестве. Документов не предъявляла, но называла и позиционировала себя представителем Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Не запомнилась ничем особенным, кроме скандала из-за офиса-пристройки на проспекте Ленина, 63а - из стекла и металла, зато прямо напротив главного корпуса Алтайского госуниверситета. В барнаульской мэрии сначала заявили, что строительство ведется по заказу АСИ и в нем, в частности, будет размещаться некое представительство.

Однако вскоре выяснилось, что Агентство стратегических инициатив отношения к пристройке не имеет, а в ней будет открыт-организован частный коворкинг. Более того - сама Ракова выступала в сомнительном проекте не как общественный представитель АСИ, а как частное лицо. Мэрия Барнаула пообещала снести новострой, но так и не решилась ломать уже построенное, видимо, следуя чеховскому "кабы чего не вышло".

Для пестроты картины добавим еще 2-3 эпизода из тех же, барнаульских, времен. Бывший начальник краевого управления экономики и инвестиций Николай Чиняков поделился с "РГ", как Ракова несколько раз приходила к нему на прием. Как он выразился, это были "разговоры ни о чем" - в основном о ее былых успехах в математике, контактах в Москве и за границей. Много звонких слов, и ничего предметного.

Потом, когда Ракова уехала на повышение в столицу, вместо нее несколько раз появлялся "какой-то рыхлый молодой человек". И все повторялось: проекты, которые он предлагал, были пустышками. Чиняков даже не запомнил его имени и фамилии. Ноль. А ее запомнил - красивая.

Скажи нам, кто твой друг

Однажды, еще до отъезда в Москву, Марина Ракова как представитель АСИ выступала на важном совещании в администрации края. Доклад был красивый, а в сухом остатке - пустота. И тогдашний губернатор Александр Карлин не отреагировал на ее предложения и посылы. Как рассказали участники тех событий, главе региона вовремя подготовили "справку", в том числе о длительной зарубежной "командировке" Раковой. Карлин ознакомился и сделал свои выводы: никаких решений на уровне краевых властей принимать не стали.

Тогда не стали. Но хорошо подвешенный язык, гибкий ум Марины Раковой, отточенный с детства на теоремах классической планиметрии, и дарованная родителями внешность даром не пропали. К 35 годам все это вместе взятое вывело уроженку Алтая только ей ведомыми дорожками в публичное пространство общероссийских гражданских инициатив и общественных проектов. А уже оттуда, с восторженными рекомендациями - на серьезные должностные посты в федеральных структурах исполнительной власти и банковской сферы.

Обозначим хотя бы пунктирно эти необыкновенные перемещения и промежуточные события.

В 2015 году получило поддержку предложение о развитии в России сети детских технопарков "Кванториум.

В 2016-м Марина Ракова возглавила Фонд новых форм развития образования, в декабре того же года стала учредителем АНО "Кванториум".

В августе 2018-го неожиданно для многих отмечена премией "Экономист года", которую присуждает Вольное экономическое общество России.

Фонду, который она возглавляла, а потом курировала как заместитель министра просвещения, было выделено несколько миллиардов рублей

А спустя два месяца, 15 октября 2018-го, направлена заместителем к министру просвещения. И стала курировать не рутинную работу, связанную с обеспечением учебного процесса в школах, а направление стратегическое и самое модное - цифровизацию образовательной сферы и федеральный проект "Образование", лично возглавив проектный офис.

К теме "Кванториум" в должности заместителя министра заметно поостыла. Переключилась на более узкое направление IT-клубов и запустила образовательный "маркетплейс", куда вознамерилась собрать "все цифровые образовательные проекты страны". Кому и какая от этого практическая польза, не говоря о денежном интересе самих разработчиков очередной "платформы", объяснять не стали и даже не озаботились такой необходимостью. Решили меж собой организовать "рыночную площадь" на цифровых просторах школьного интернета - и разыграли под это очередной тендер на десятки миллионов рублей среди своих прикормленных айтишников.

Утро не задалось. В дом к Раковой в Немчиновку пришли следователи. Фото: РИА Новости

Ведь что стало "самым-самым" в новых для Марины Раковой должностях и полномочиях? Право самой, почти единолично или с чьей-то негласной подсказки распоряжаться финансовыми ресурсами, запрашивать, лоббировать и направлять по нужным адресам сотни миллионов, а затем и миллиарды бюджетных рублей под трендом цифровизации на поддержку своего универсального чада - "новых форм развития образования".

Одноименному фонду, который Марина Ракова возглавляла в 2016-2018 годах, а потом курировала, за время ее работы в министерстве просвещения было выделено субсидий на сумму 2,837 миллиарда рублей (по другим источникам - 3,2 миллиарда). Всего за месяц до того, как Ракова покинула в марте 2020 года пост заместителя министра и стала вице-президентом Сбербанка, упомянутому фонду отписали сразу 1,62 миллиарда. Как отмечают аналитики, ни до Раковой, ни после ее ухода такие огромные суммы господдержки Фонд новых форм развития образования не получал.

Этому достижению не могли не порадоваться соратники из того же фонда Максим Инкин и Евгений Зак, вместе с Раковой перешедшие в Сбер и принятые в его цифровой "Сберкласс" на ключевые должности. Теперь они вместе с Раковой фигуранты одного уголовного дела.

Обвинение, которое следователи МВД уже предъявили, касаются пока лишь двух госконтрактов Фонда новых форм развития образования за 2019 год. Первый - на услуги по "организационно-методическому сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей". Согласитесь, трудно придумать что-то более витиеватое, а главное - не поддающееся проверке.

Второй - из такого же ряда: услуги "на разработку и апробацию модели создания и функционирования профессиональных сообществ педагогических работников по нацпроекту "Образование". Подрядчик, который вызвался исполнить оба контракта за 150 млн рублей, - частный вуз "Шанинка".

И это лишь десятая часть от услуг и работ, которые за один только 2019 год заказал на бюджетные деньги фонд с Мариной Раковой во главе. А всего, по данным госзакупок, почти на 1,5 млрд рублей. В 2019-м была заказана и упомянутая нами (теперь цитируем дословно) "разработка автоматизированной информационной системы "Маркетплейс образовательного контента и услуг" - за 193 млн рублей. Но, как выясняется теперь, создание и развитие "маркетплейса", а также некоторых других проектов "Российской электронной школы" признано... нецелесообразным.

А широко разрекламированный сайт "Маркетплейс", куда предполагалось сделать вход через Единый портал госуслуг, так и не заработал.

Между тем

Как сообщили в Следственном департаменте МВД, который ведет это дело, на Марину Ракову оформлены документы о федеральном розыске. Информация, что она может находиться в соседнем государстве, официально не подтверждена, о международном розыске пока речи нет. С арестованными подельниками проводятся следственные действия. Все трое останутся под стражей ближайшие два месяца. Детали допросов и назначенных экспертиз не разглашаются. Лишь известно, что изучаются все финансовые документы, которые прошли через руки этих граждан.

Подготовила Наталья Козлова