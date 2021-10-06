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06.10.2021 00:17
Рубрика: Происшествия

Феномен карьеры Марины Раковой: резкий взлет и вынужденная посадка

Текст: Александр Емельяненков, Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)
Выступала она ярко, как на бис: в школе - перед ровесниками и учителями, годы спустя - под объективами телекамер и в формате ВКС с участием нужных людей.
В руках Марины Раковой не только ее личная судьба. В них попало и будущее российской школы. Фото: Александр Корольков В руках Марины Раковой не только ее личная судьба. В них попало и будущее российской школы. Фото: Александр Корольков
В руках Марины Раковой не только ее личная судьба. В них попало и будущее российской школы. Фото: Александр Корольков

Одевалась не дешево и сексуально, на что указывает обилие фотографий в медиа, социальных сетях и на деловых сайтах.

С юных лет приучена к призам, подаркам и премиям по поводу и без.

Словом, не просто энергичная, расчетливая женщина, из школьницы-шатенки ставшая роковой блондинкой, а единственная в своем роде

Биссектриса в квадрате

Наш рассказ о человеке, чья публичная деятельность и карьерный рост в последние несколько лет вызывали яркие, но прямо противоположные эмоции и оценки. И чье имя, попавшее вдруг в криминальные сводки, повторяемое в разных падежах на радио, ТВ, в газетах и блогосфере, теперь ничьих восторгов не вызывает. А разброс в комментариях сузился: от "Мы так и знали!" до "Ну как же так?! Ведь ей поверили..."

Фото: Пресс-служба Евпаторийского горсовета
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Убеждать и обещать Марина Ракова умела.

"К 2024 году детский технопарк появится в каждом крупном городе. Это 245 "Кванториумов", где лучшие наставники, где дети "горят" научно-техническим творчеством, где созданы все условия для всестороннего развития ребенка. В том числе по таким направлениям, как шахматы, философия, культура и искусство, родная история..."

"Уже в 2021 году... высокоскоростной интернет должен появиться в каждой школе: в сельской местности объем передачи данных достигнет 50 мегабит в секунду, в городах - 100 мегабит в секунду... В электронный вид будет переведен весь документооборот: расписания, журналы, дневники, отчеты, бухгалтерия будут доступны в один клик. Это не только разгрузит учителей, но и позволит нам накапливать большие данные..."

"На национальный проект "Образование" правительство выделяет 701 миллиард рублей до 2024 года... Чтобы получить субсидию, региону необходимо создать ведомственный офис для реализации нацпроекта, подать заявку в министерство и выполнить ряд требований..."

Ее энергию и напор публично ставили в пример. А с переходом в Сбербанк стали прочить в законодатели цифрового будущего для поколения Next.

Как утверждают земляки и ровесники, Марина Ракова училась в "бауманке" всего два года. А со второго курса была отчислена. За что - история темная

Но в одночасье все оборвалось: приезд бригады следователей прямо в загородный дом, неудобные вопросы, повестка с вызовом на допрос.

И всего сутки на то, чтобы кинуться за поддержкой к спонсорам-покровителям. Или - кинуться в бега.

Первое не сработало или сработало не так, как ожидала. Осталось второе. И понимание, обидное до наготы: на побег ей и были дарованы эти сутки.

Как начинали мы крылато...

У одного из нас при подготовке этой публикации случился разговор со своим уже взрослым сыном. "А что такого особенного вы нашли в истории с Раковой? - спросил-удивился ее практически ровесник. - Она типичный продукт нашего времени".

И с ним не поспоришь. Невольно вспомнились "Дороги" Юрия Шевчука: "Как начинали крылато мы... Какими стали в конце".

Марина Ракова закончила в Барнауле гимназию N 74. Ее мать, учитель математики по образованию, работала там же завучем. Отец, которого СМИ как под копирку связали с органами, а потом с прокуратурой и частной адвокатской практикой, из семьи ушел: в старших классах воспитанием дочери занималась только мать.

Красиво выступать она умела с детства. На выпуске из 10-го класса, май 1999 года. Фото: Фоторепродукция Сергея Зюзина

И как учитель здесь немало преуспела. Марина, вспоминает директор гимназии Татьяна Евдокимова, была очень способной во многих дисциплинах, отличалась отменной памятью: "Умная, начитанная". Но больше всего продвинулась в математике - с ней занимался по отдельной программе доктор физико-математических наук Юрий Мальцев.

Выпускник физико-математической школы при Новосибирском госуниверситете (1965), он имел к моменту переезда в Барнаул (1975) пятилетний опыт преподавания в той же физматшколе НГУ. Работал в Алтайском госуниверситете и Барнаульском педагогическом, подготовил трех кандидатов и доктора физматнаук, был в научных командировках за рубежом и как референт-эксперт сотрудничал с ведущими математическими журналами.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Во многом стараниями Мальцева ученица 10-го класса Марина Ракова в 1999 году оказалась среди участников краевой конференции "Шаг в будущее" и была отмечена грамотой в номинации "Лучшая теоретическая работа". Тема очень живописная, особенно для девушки: "Расстояние между точками пересечения двух семейств чевиан и нахождение расстояний от точки Нагеля до других замечательных точек треугольника".

Без участия Раковой не обошлась и организованная в Барнауле первая научная и инженерная выставка "Будущее Алтая". Из семи докладов на английском языке работа Марины была отмечена как одна из "наиболее подготовленных".

Дальше - больше. В феврале 2000 года Марина Ракова и еще три ученика 11-го класса представляли Алтайский край на такой же общероссийской выставке в МГТУ им. Баумана. Результат - выше ожиданий. За работу "Новые свойства точки Нагеля в треугольнике" жюри выставки осыпало наградами математического вундеркинда из Барнаула. Марина привезла из Москвы медаль Национального соревнования ЕС, диплом Госкомитета по молодежной политике, диплом за второе место в конкурсе "Лучшая научная презентация исследовательской работы на английском языке", диплом Российского молодежного политехнического общества (РМПО) и ценный приз.

В 2016-м Марина Ракова возглавила Фонд новых форм развития образования, в декабре того же года стала учредителем АНО "Кванториум"

А еще была включена кандидатом в состав делегации России на соревнование Европейского союза (Амстердам, сентябрь 2000-го) и получила приглашение-сертификат для поступления в МГТУ им. Баумана без экзаменов прямо из рук тогдашнего ректора Игоря Федорова (фото этого момента имеется в распоряжении "РГ").

В том же году она и стала первокурсницей "бауманки" - в обычные для выпускницы средней школы 17 лет. А никак не в 14-15, что для красного словца приписали ей, копируя друг друга, многие СМИ и популярные блогеры.

Это важно. Потому что, поступив на первый курс известного технического вуза в 2000 году, его никак нельзя закончить в 2002-м. Даже если допустить, что у поступившего - особые дарования и феноменальные способности.

Такой Марину Ракову увидели знакомые в "Одноклассниках" через шесть лет после окончания школы. Фото: Соцсети

Возможно, из-за этого вранья все и пошло не так и не туда в судьбе и биографии Марины Раковой. Вторая Софья Ковалевская, вопреки ожиданиям учителей и наставников, из нее не вышла.

Как утверждают земляки и ровесники, в том числе те, что работают сейчас в детском технопарке Алтайского края "Кванториум.22", Марина Ракова училась в "бауманке" всего два года. А со второго курса была отчислена. За что - история темная, толкований много, гадать и множить их не будем. А вот прямой запрос в МГТУ им. Баумана этой статьей адресуем: значится ли Ракова Марина Николаевна, 1983 года рождения, среди выпускников университета? И если да, то когда, какой и кем выдан ей диплом?

Обратиться с запросом в Алтайскую академию экономики и права, которая тоже значится в образовательном тренде госпожи Раковой, не можем. Потому что нет такого вуза. Это частное учреждение, куда "бегали" преподавать некоторые сотрудники Алтайского госуниверситета, отличалось настолько редкостным качеством образования, что было закрыто в середине десятых годов. А до того в нем принимали всех, кто не мог поступить в другие вузы или был оттуда выдворен.

Аксиома требует доказательств

Вернувшись, против ожиданий, из Москвы в Барнаул в самом начале 2000-х, Марина Ракова пробовала было учиться в местном филиале ВЗФЭИ и пыталась проявить себя в образовательном проекте "Шаг в будущее". С 2002 по 2005 год была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Но с куда большим интересом посматривала в сторону больших коммерческих структур и отдельно взятых бизнесменов, что в Барнауле были на слуху. И явно не без их участия весьма скоро отправилась "искать себя" в Европу.

В дела амурные привлекательной Марины и ею избранных поклонников-покровителей погружать читателей не станем. И сами эту тему обойдем, хотя ответы на многие вопросы кроются именно там. А следователям, хотят они или нет, придется выяснить (а может, уже разобрались), кто и с какой целью зарегистрировал на имя гражданки России Раковой М.Н. три коммерческие фирмы - две в Лимасоле (Кипр) и одну в Валенсии (Испания).

- Отправилась с заданием чьи-то деньги отмывать, - тут же ставят "диагноз" поднаторевшие в таких делах оперативники со стажем.

Мы от личных комментариев воздержимся, но подтвердим уже описанный в прессе факт, что у Марины Раковой были тесные, хотя и незарегистрированные отношения с известным в Барнауле Андреем Волковым. Натура широкая, он занимался сразу всем: политикой, бизнесом в сфере ЖКХ, а душу отводил как барабанщик в нескольких рок-группах.

Осенью 2019 года депутат Алтайского краевого заксобрания Андрей Волков осужден на пять лет по статье 160 ч. 4 ("Присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения"). Следствие доказало, что с 2012 по 2016 год депутат-барабанщик присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений за услуги ЖКХ.

Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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А что же Марина? Позагорав, нигде публично не светясь, у южных берегов Европы, она вернулась на родину и всплыла в Барнауле в новом качестве. Документов не предъявляла, но называла и позиционировала себя представителем Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Не запомнилась ничем особенным, кроме скандала из-за офиса-пристройки на проспекте Ленина, 63а - из стекла и металла, зато прямо напротив главного корпуса Алтайского госуниверситета. В барнаульской мэрии сначала заявили, что строительство ведется по заказу АСИ и в нем, в частности, будет размещаться некое представительство.

Однако вскоре выяснилось, что Агентство стратегических инициатив отношения к пристройке не имеет, а в ней будет открыт-организован частный коворкинг. Более того - сама Ракова выступала в сомнительном проекте не как общественный представитель АСИ, а как частное лицо. Мэрия Барнаула пообещала снести новострой, но так и не решилась ломать уже построенное, видимо, следуя чеховскому "кабы чего не вышло".

Для пестроты картины добавим еще 2-3 эпизода из тех же, барнаульских, времен. Бывший начальник краевого управления экономики и инвестиций Николай Чиняков поделился с "РГ", как Ракова несколько раз приходила к нему на прием. Как он выразился, это были "разговоры ни о чем" - в основном о ее былых успехах в математике, контактах в Москве и за границей. Много звонких слов, и ничего предметного.

Потом, когда Ракова уехала на повышение в столицу, вместо нее несколько раз появлялся "какой-то рыхлый молодой человек". И все повторялось: проекты, которые он предлагал, были пустышками. Чиняков даже не запомнил его имени и фамилии. Ноль. А ее запомнил - красивая.

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Однажды, еще до отъезда в Москву, Марина Ракова как представитель АСИ выступала на важном совещании в администрации края. Доклад был красивый, а в сухом остатке - пустота. И тогдашний губернатор Александр Карлин не отреагировал на ее предложения и посылы. Как рассказали участники тех событий, главе региона вовремя подготовили "справку", в том числе о длительной зарубежной "командировке" Раковой. Карлин ознакомился и сделал свои выводы: никаких решений на уровне краевых властей принимать не стали.

Тогда не стали. Но хорошо подвешенный язык, гибкий ум Марины Раковой, отточенный с детства на теоремах классической планиметрии, и дарованная родителями внешность даром не пропали. К 35 годам все это вместе взятое вывело уроженку Алтая только ей ведомыми дорожками в публичное пространство общероссийских гражданских инициатив и общественных проектов. А уже оттуда, с восторженными рекомендациями - на серьезные должностные посты в федеральных структурах исполнительной власти и банковской сферы.

Обозначим хотя бы пунктирно эти необыкновенные перемещения и промежуточные события.

В 2015 году получило поддержку предложение о развитии в России сети детских технопарков "Кванториум.

В 2016-м Марина Ракова возглавила Фонд новых форм развития образования, в декабре того же года стала учредителем АНО "Кванториум".

В августе 2018-го неожиданно для многих отмечена премией "Экономист года", которую присуждает Вольное экономическое общество России.

Фонду, который она возглавляла, а потом курировала как заместитель министра просвещения, было выделено несколько миллиардов рублей

А спустя два месяца, 15 октября 2018-го, направлена заместителем к министру просвещения. И стала курировать не рутинную работу, связанную с обеспечением учебного процесса в школах, а направление стратегическое и самое модное - цифровизацию образовательной сферы и федеральный проект "Образование", лично возглавив проектный офис.

К теме "Кванториум" в должности заместителя министра заметно поостыла. Переключилась на более узкое направление IT-клубов и запустила образовательный "маркетплейс", куда вознамерилась собрать "все цифровые образовательные проекты страны". Кому и какая от этого практическая польза, не говоря о денежном интересе самих разработчиков очередной "платформы", объяснять не стали и даже не озаботились такой необходимостью. Решили меж собой организовать "рыночную площадь" на цифровых просторах школьного интернета - и разыграли под это очередной тендер на десятки миллионов рублей среди своих прикормленных айтишников.

Утро не задалось. В дом к Раковой в Немчиновку пришли следователи. Фото: РИА Новости

Ведь что стало "самым-самым" в новых для Марины Раковой должностях и полномочиях? Право самой, почти единолично или с чьей-то негласной подсказки распоряжаться финансовыми ресурсами, запрашивать, лоббировать и направлять по нужным адресам сотни миллионов, а затем и миллиарды бюджетных рублей под трендом цифровизации на поддержку своего универсального чада - "новых форм развития образования".

Одноименному фонду, который Марина Ракова возглавляла в 2016-2018 годах, а потом курировала, за время ее работы в министерстве просвещения было выделено субсидий на сумму 2,837 миллиарда рублей (по другим источникам - 3,2 миллиарда). Всего за месяц до того, как Ракова покинула в марте 2020 года пост заместителя министра и стала вице-президентом Сбербанка, упомянутому фонду отписали сразу 1,62 миллиарда. Как отмечают аналитики, ни до Раковой, ни после ее ухода такие огромные суммы господдержки Фонд новых форм развития образования не получал.

Фото: РИА Новости
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Этому достижению не могли не порадоваться соратники из того же фонда Максим Инкин и Евгений Зак, вместе с Раковой перешедшие в Сбер и принятые в его цифровой "Сберкласс" на ключевые должности. Теперь они вместе с Раковой фигуранты одного уголовного дела.

Обвинение, которое следователи МВД уже предъявили, касаются пока лишь двух госконтрактов Фонда новых форм развития образования за 2019 год. Первый - на услуги по "организационно-методическому сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей". Согласитесь, трудно придумать что-то более витиеватое, а главное - не поддающееся проверке.

Второй - из такого же ряда: услуги "на разработку и апробацию модели создания и функционирования профессиональных сообществ педагогических работников по нацпроекту "Образование". Подрядчик, который вызвался исполнить оба контракта за 150 млн рублей, - частный вуз "Шанинка".

И это лишь десятая часть от услуг и работ, которые за один только 2019 год заказал на бюджетные деньги фонд с Мариной Раковой во главе. А всего, по данным госзакупок, почти на 1,5 млрд рублей. В 2019-м была заказана и упомянутая нами (теперь цитируем дословно) "разработка автоматизированной информационной системы "Маркетплейс образовательного контента и услуг" - за 193 млн рублей. Но, как выясняется теперь, создание и развитие "маркетплейса", а также некоторых других проектов "Российской электронной школы" признано... нецелесообразным.

А широко разрекламированный сайт "Маркетплейс", куда предполагалось сделать вход через Единый портал госуслуг, так и не заработал.

Между тем

Как сообщили в Следственном департаменте МВД, который ведет это дело, на Марину Ракову оформлены документы о федеральном розыске. Информация, что она может находиться в соседнем государстве, официально не подтверждена, о международном розыске пока речи нет. С арестованными подельниками проводятся следственные действия. Все трое останутся под стражей ближайшие два месяца. Детали допросов и назначенных экспертиз не разглашаются. Лишь известно, что изучаются все финансовые документы, которые прошли через руки этих граждан.

Подготовила Наталья Козлова

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