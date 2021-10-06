Как совершить незабываемое путешествие на Алтай

Горный Алтай, безусловно, одно из красивейших мест в России. Здесь нет так любимого многими нашими соотечественниками моря, тем более теплого. Но есть скалы, реки и озера, воду из которых можно смело черпать кружкой и пить. Есть чистейший воздух и яркость красок. Кстати, особенно красиво тут золотой осенью.

Что предлагают

Туры здесь на любой вкус: от однодневных до трехнедельных. Первый вариант подойдет только местным жителям. Все-таки Алтай достаточно удален от большинства регионов России. Поэтому лететь или ехать сюда стоит, если вы хотите провести тут хотя бы дней пять. И учтите, что большую часть этого времени вы будете без интернета и сотовой связи.

Маршруты есть пешие, конные, по горным рекам и комбинированные. Если вы заядлый пешеход, то уточните, чтобы тропа не совпадала с лошадиной. Жеребцы, конечно, очень красиво смотрятся на фотографиях. Но есть у них еще одна особенность, которая приведет к тому, что вы не по сторонам будете любоваться, а внимательно под ноги смотреть, чтобы не вступить во что-нибудь.

Если у вас есть знакомые, которые уже съездили и остались довольны, то лучше возьмите прямые контакты организаторов у них. Это позволит сэкономить несколько тысяч рублей.

Ведь если вы обратитесь в турагентство или начнете искать тур в интернете, то наверняка вам попадется столичная фирма-посредник. Их сайты намного лучше оптимизированы под поисковые запросы, чем у алтайских компаний. Комиссия составит около 20 процентов.

Как добраться

К сожалению, логистика в России такова, что жителям многих городов придется лететь через Москву. Все же предлагаем несколько вариантов. Самый простой - напрямую до Горно-Алтайска. От него до гор на автобусе около 50 километров.

Воздух в горах Алтая можно пить как воду - до того чистый и вкусный. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Ближайший железнодорожный узел находится в Барнауле. Раньше это был один регион, но теперь два: Алтайский край и Республика Горный Алтай. От железной дороги до горной части - 220 километров на автобусе, который ходит несколько раз в день. Путь займет более четырех часов.

Наконец, самая отдаленная от конечной точки пересадка может быть в Новосибирске, все-таки это крупнейший город зауральской России, поэтому способов доехать туда немало. А дальше 450 километров до Горного Алтая, которые вы преодолеете за семь-восемь часов на автобусе. Билет можно заранее купить удаленно.

А вот, например, соседнюю Тыву как перевалочный пункт даже не рассматривайте. От Кызыла до Горно-Алтайска автобусы не ходят: рельеф местности не позволяет. Добраться из одного города в другой можно только на самолете.

Что попробовать

Не думаю, что алтайский мед чем-то отличается от урюпинского или башкирского, но многие туристы берут по баночке домой. Стоит оценить местный чай с травами, ягодами и кедровыми орешками. Во время похода вы даже можете сами нарвать листьев, чтобы высушить дома и потом наслаждаться собственноручно собранным травяным отваром. Если верить рассказам местных, то все растения у них делятся на две категории: небольшое число ядовитых видов, а все остальное алтайцы кладут в чайник.

Сделайте тесто из ячменной муки грубого помола, меда и кедровых орешков. Скатайте шарики - чок-чок готов! Фото: Роман Мерзляков/РГ

Кислый копченый сыр курут не всех приводит в восторг. Но своих ценителей он находит. Этот продукт вы едва ли найдете где-то еще. В походе вы также сможете пособирать ягоды и грибы - в полном безлюдье легко нарежете на целую сковороду.

А вот лакомство чок-чок (похоже по звучанию на татарский чак-чак, но общего мало), также известное как алтайское "Рафаэлло", можно приготовить самостоятельно. Запоминайте рецепт. Сделайте тесто из ячменной муки грубого помола, меда и кедровых орешков. Скатайте шарики. Готово! Это вкусно.

Что взять с собой

Все компании по-разному обеспечивают клиентов снаряжением. Поэтому внимательно изучите предложение турфирмы. Организаторы предоставляют и палатку, и спальный мешок, и продукты питания.

Обязательно нужна теплая одежда. Даже летом в горах ночью прохладно. Дожди - обычное дело. Пуховик оставьте дома, но что-нибудь непромокаемое не помешает. Спать комфортнее в термобелье. Не будут лишними и шерстяные носки. Не забудьте про головной убор. Лучше иметь две пары обуви: старые разношенные кроссовки, в которых вы поедете из дома и будете ходить в лагере, и резиновые сапоги (высокое голенище не даст натереть ногу о стременную петлю при верховой езде, да и на любой каприз погоды это будет достойный ответ).

У проводника с собой обязательно есть аптечка. Но какие-то лекарства и пластырь лучше иметь при себе, как и гигиенические принадлежности. Впотьмах понадобится фонарик, лучше налобный. Телефон можно выключить или перевести в авиарежим, если планируете использовать его камеру, смотреть на нем заранее скачанные фильмы или играть. Не помешает внешний аккумулятор для подзарядки. Ну и, конечно, известная всем походникам аббревиатура КЛМН: кружка, ложка, миска, нож. Остальное - по желанию.

Что посетить

В самом Горно-Алтайске достопримечательностей немного. Но стоит уделить время для посещения музея имени Анохина. Это, вне всяких сомнений, один из лучших провинциальных музеев России. Краеведческих так уж точно. Там интересно и детям, и взрослым. Современная навигация позволяет обходиться и без экскурсовода. К тому же можно взять аудиогид. Горы - это само собой. Но очень желательно, чтобы в конце маршрута был сплав по Катуни. Это незабываемые эмоции. Особенно если на пороге вас вытряхнет из рафта. Вода в реке чистая - можно пить. Ну а самое главное, на пустынных просторах дикого Алтая можно ходить без маски и дышать полной грудью.

Да, чуть не забыл: возьмите с собой в путешествие и купальник! Фото: Роман Мерзляков/РГ

Мотай на ус

Если брать билет заранее, за месяц, то вполне можно улететь за вменяемые деньги. Прямой рейс Волгоград - Новосибирск обойдется в 6298 рублей. Билет на междугородний автобусный рейс из столицы Сибири стоит 1635 рублей. То есть дорожные затраты туда-обратно на одного человека составляют 15866 рублей.

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