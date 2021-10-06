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06.10.2021 08:30
Рубрика: Власть

Корпус новосибирской облбольницы спроектируют с учетом рекомендаций НМИЦ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую встречу с генеральным директором ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" минздрава России Галиной Новичковой. Глава региона заявил, что рекомендации специалистов Национального медицинского исследовательского центра обязательно будут учтены при проектировании детского корпуса облбольницы со специализированными отделениями.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Функциональной обязанностью НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева является организационно-методическое сопровождение, курирование работы детской гематологии, онкологии в регионах. Периодически экспертные комиссии проводят плановые обследования работы онкогематологической службы в учреждениях здравоохранения страны, дают рекомендации по совершенствованию этой работы и отслеживают их исполнение. С прошлого визита в Новосибирскую область прошло два с половиной года. Члены комиссии констатировали, что за это время новосибирский минздрав четко выполнял все выданные рекомендации по совершенствованию работы онкогематологической службы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Среди главных вопросов рабочего совещания - строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, в том числе - детской онкологии и детской гематологии. Пока эти отделения размещены в облбольнице, в помещениях бывшего перинатального центра - в основном помещении в Краснообске идет ремонт. Но специалисты уже оценили все плюсы базирования на территории крупной многопрофильной клиники. Здесь очень мощная лаборатория со всеми видами диагностики, есть возможность обеспечить в круглосуточном режиме практически любые диагностические исследования.

- Это было очень правильное решение, по сути это большой медицинский кластер, где есть вся диагностика, хорошая лабораторная служба, служба МРТ, КТ - вся визуализация, детская реанимация, очень много узких специалистов. Это все важно для лечения детей с онкологией. Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. Здесь мединститут большой, город большой, мы надеемся, что все получится, - сказала Галина Новичкова.

По ее словам, это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия.

- Инфраструктура есть в областной больнице - где-то ее надо усилить, подготовить специалистов. Мы поможем в этом. Мы готовы помогать во всем, - добавила Галина Новичкова.

Совершенствование в Новосибирской области онкогематологической помощи детям важный приоритет деятельности правительства региона.

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