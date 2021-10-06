Корпус новосибирской облбольницы спроектируют с учетом рекомендаций НМИЦ

Функциональной обязанностью НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева является организационно-методическое сопровождение, курирование работы детской гематологии, онкологии в регионах. Периодически экспертные комиссии проводят плановые обследования работы онкогематологической службы в учреждениях здравоохранения страны, дают рекомендации по совершенствованию этой работы и отслеживают их исполнение. С прошлого визита в Новосибирскую область прошло два с половиной года. Члены комиссии констатировали, что за это время новосибирский минздрав четко выполнял все выданные рекомендации по совершенствованию работы онкогематологической службы.
Среди главных вопросов рабочего совещания - строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, в том числе - детской онкологии и детской гематологии. Пока эти отделения размещены в облбольнице, в помещениях бывшего перинатального центра - в основном помещении в Краснообске идет ремонт. Но специалисты уже оценили все плюсы базирования на территории крупной многопрофильной клиники. Здесь очень мощная лаборатория со всеми видами диагностики, есть возможность обеспечить в круглосуточном режиме практически любые диагностические исследования.
- Это было очень правильное решение, по сути это большой медицинский кластер, где есть вся диагностика, хорошая лабораторная служба, служба МРТ, КТ - вся визуализация, детская реанимация, очень много узких специалистов. Это все важно для лечения детей с онкологией. Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. Здесь мединститут большой, город большой, мы надеемся, что все получится, - сказала Галина Новичкова.
По ее словам, это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия.
- Инфраструктура есть в областной больнице - где-то ее надо усилить, подготовить специалистов. Мы поможем в этом. Мы готовы помогать во всем, - добавила Галина Новичкова.
Совершенствование в Новосибирской области онкогематологической помощи детям важный приоритет деятельности правительства региона.