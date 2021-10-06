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06.10.2021 00:53
Рубрика: Культура

Новосибирск на три дня стал книжной столицей

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Новосибирск на три дня стал книжной столицей. Здесь при поддержке нацпроекта "Культура" прошел Международный фестиваль "Книжная Сибирь".
На Международный фестиваль "Книжная Сибирь" свою продукцию привезли 80 издательств, в том числе из Беларуси, Китая, Франции и Ирана. Фото: Татьяна Кравченко

Свою продукцию представили 80 издательств, в числе участников - представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Китая, Франции и Ирана.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Ярмарка non/fictio№23 открыла продажу билетов по специальным ценам

Встречи с писателями, поэтами, издателями, переводчиками, продюсерами, журналистами "идут" нон-стоп онлайн и офлайн. В Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН, ставшей главной площадкой фестиваля, много людей. Дождливый день располагает к тому, чтобы провести его с книгой. Ее можно приобрести со скидкой. Это еще одна немаловажная часть фестиваля, учитывая, что книги в наше время - удовольствие не из дешевых.

Алексей Царегородцев из Новосибирска представляет серию "Братья по стилю" о захватывающих приключениях зверят, занимающихся боевыми искусствами и, конечно же, борющимися со злом.

У стола с табличкой "Фэнтези" тоже много молодежи. Поклонники жанра караулят новинки. А фестиваль дает возможность лично познакомиться с автором.

Новосибирский автор Мариэтта А. Роз, а в жизни Марина, создала свой волшебный мир "Хроники Эльсидории". Говорит, что выпускать книгу в бумаге стало дорого, бумажная версия - это больше для премий и ярмарок.

Многие читатели все чаще переходят на платформы, активно скачивают там книги. Спрос большой.

"Я вижу, что сегодня вновь стало модным читать книги. Давайте будем всячески поддерживать эту моду. Нам действительно важно не только не потерять поколение читающих, но и воспитать новых читателей, - отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Роль книги растет в современном информационном обществе. И мы это видим по тому интересу, который есть у читателей и посетителей наших мероприятий. В этом году в программе фестиваля -книжный форум для профессионального сообщества "Читающий регион. Книга в жизни современников", фестиваль детской книги "Читающее детство", - рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Национальные проекты 2019-2024

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