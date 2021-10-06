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06.10.2021 14:50
Рубрика: Власть

Омский НПЗ выработал более двух миллионов солнечных киловатт-часов

Текст: Юрий Прокопьев (Омск)
Солнечная электростанция Омского нефтеперерабатывающего завода компании "Газпром нефть", введенная в эксплуатацию в 2019 году, поставила в сеть уже два миллиона киловатт-часов. Этот объем энергии сопоставим со средним электропотреблением 500 квартир в жилых домах за два года.
Фото: Стоян Васев Фото: Стоян Васев
Фото: Стоян Васев

Соглашение о создании пилотной станции, которая определит параметры и сроки строительства будущих промышленных солнечных электростанций компании, было подписано в июне 2019. СЭС построили менее чем за полгода. В этом году началась реализация проекта по расширению мощностей солнечной генерации до 20 мегаватт.

Фото: Андрей Шавин
На Омском НПЗ уровень коллективного иммунитета достиг 98 процентов

Солнечная электростанция Омского НПЗ включает 2,5 тысячи фотоэлектрических модулей отечественного производства. Она обеспечивает электроснабжение непроизводственных объектов предприятия. В их числе технический центр, центральная столовая и рассчитанный на 2,6 тысячи сотрудников единый бытовой корпус. Годовая выработка солнечного электричества на ОНПЗ эквивалентна почти двум тысячам тонн угля, сжигаемого на ТЭЦ.

Развитие "зеленой" энергетики предполагает программа модернизации Омского НПЗ, которую продолжает "Газпром нефть".

"В ходе модернизации мы уделяем большое внимание вопросам энергоэффективности. Солнечная энергогенерация является важной частью этой работы. Развитие альтернативной энергетики не только обеспечивает снижение энергоемкости производственных процессов, но и улучшает экологические показатели. Таким образом процесс развития предприятия строится на внедрении передовых технологий и соблюдении высоких экологических стандартов", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Губернатор Омской области высоко оценил уникальный опыт ОНПЗ по созданию собственного экологически чистого источника энергии. "Системный подход Омского НПЗ в реализации высокотехнологичных природосберегающих проектов служит примером для других предприятий Омска", - подчеркнул Александр Бурков.

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