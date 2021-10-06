Ремонт дорог в частном секторе Новосибирска - под личным контролем мэра

Спуск Ногина в частном секторе Железнодорожного района Новосибирска - это небольшая дорога, ведущая от улицы 2-я Владимировская к переулку Ногина. Всего - 120 метров, или 700 квадратных метров. Здесь когда-то была асфальтированная дорога, о которой сейчас напоминают лишь небольшие островки с щебнем. Жители около пятисот расположенных на спуске и переулке домов ежедневно по ней ездят, водят детей в школу. В период дождей без резиновых сапог не обойтись.

Дорога вошла в перечень проблемных объектов частного сектора, которые отремонтируют в этом году по утвержденному плану выполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов Новосибирска.

- Наряду с проектами, которые в этом году реализуются в дорожно-строительном комплексе города, большой объем работ связан с благоустройством и ремонтом дорог индивидуальной жилой застройки. На эти цели в городском бюджете запланированы 50 миллионов рублей. Средства направлены на ремонт 37 объектов. Это те дороги, которые вошли в наказы избирателей депутатам горсовета, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании, посвященном ремонту спуска Ногина.

Специалисты доложили главе города, что из обозначенного числа участков дорог на 19-ти работы выполнены, девять - в работе, еще к трем приступили. Некоторые дороги предстоит засыпать щебнем, но большая часть будет заасфальтирована. Спуск Ногина - одна из таких. На ее ремонт из городского бюджета выделено 720 тысяч рублей.

Руководитель субподрядной организации "Магистраль 54" Карен Нахапетян рассказал, что на объекте предстоит уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, участок уже очищен от старого асфальтобетонного покрытия. Завершить работы необходимо до 20-х чисел октября. Обещают все работы сделать за два дня: учитывая неблагоприятные прогнозы погоды, надо торопиться, каждый день на счету.

- С подрядчиков спрашивать буду строго. Важно укладывать асфальт не в дождливую погоду, а в погожие дни. Договоренности об этом есть. Накануне на совещании, которое состоялось в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, поставил задачу - максимально быстро скорректировать планы, графики с тем, чтобы несколько хороших дней использовать для того, чтобы все выполнить, - сказал Анатолий Локоть. - Почему поздно приступаем к дорожным работам? На те средства, которые первоначально были заложены в бюджете города на дорожно-строительные работы, выполнялся ремонт крупных объектов. По решению правительства области и заксобрания на ремонт городских дорог были выделены дополнительные существенные средства, в частности, на ремонт тротуаров и дорог частного сектора мы получили 180 миллионов рублей. Но поддержка пришла значительно позже, и сейчас мы в кратчайшие сроки корректируем графики и объемы работ. Качеству выполнения работ - особое внимание.

Депутат горсовета по округу №7 Антон Тыртышный пообещал мэру, что проконтролирует ход и качество ремонта.

- Спуск Ногина - важная дорога для жителей частного сектора, выезд используется жителями как основной. Когда-то здесь был асфальт, но весь разрушился. Возникла острая необходимость ремонтировать. Жители неоднократно обращались к депутатам и в мэрию с просьбой сделать дорогу. Был наказ, он вошел в план. После того, как были выделены средства, здесь начались работы, - прокомментировал Антон Тыртышный.

Кстати

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет выездное совещание по ремонту дороги на улице Черенкова в Дзержинском районе. Здесь планируется отремонтировать участок протяженностью 1,2 километра - от переулка 3-й Почтовый до дома №105 на улице Черенкова. Работы выполняет подрядная организация ООО "Стройсити". Срок завершения работ по контракту - 26 ноября 2021 года.

Справка "РГ"

Ремонт дорог частного сектора Новосибирска ведется за счет муниципального и областного бюджетов - в общей сложности будет обновлено почти 100 участков дорог. Ремонт объектов - как по муниципальной, так и по областной программе - планируется завершить в октябре.