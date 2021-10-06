Ремонт дорог в частном секторе Новосибирска - под личным контролем мэра

Новости

Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС 14:42
Газ в Европе подешевел до 1550 долларов 14:38
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме 14:26
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 14:21
РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках 14:17
Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году 13:58
Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 13:55
На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов 13:48
В Москве на пультовую охрану поставлено свыше 5 тысяч школ 13:35
В Совфеде обсудили порядок оформления электронных виз для иностранцев 13:35
Матвиенко: Полярная и малая авиация требуют особого внимания 13:34
Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
Группа ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 14:41
Рубрика: Власть

Ремонт дорог в частном секторе Новосибирска - под личным контролем мэра

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Спуск Ногина в частном секторе Железнодорожного района Новосибирска - это небольшая дорога, ведущая от улицы 2-я Владимировская к переулку Ногина. Всего - 120 метров, или 700 квадратных метров. Здесь когда-то была асфальтированная дорога, о которой сейчас напоминают лишь небольшие островки с щебнем. Жители около пятисот расположенных на спуске и переулке домов ежедневно по ней ездят, водят детей в школу. В период дождей без резиновых сапог не обойтись.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Дорога вошла в перечень проблемных объектов частного сектора, которые отремонтируют в этом году по утвержденному плану выполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов Новосибирска.

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
В Новосибирске приступили к строительству нового здания школы №54

- Наряду с проектами, которые в этом году реализуются в дорожно-строительном комплексе города, большой объем работ связан с благоустройством и ремонтом дорог индивидуальной жилой застройки. На эти цели в городском бюджете запланированы 50 миллионов рублей. Средства направлены на ремонт 37 объектов. Это те дороги, которые вошли в наказы избирателей депутатам горсовета, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании, посвященном ремонту спуска Ногина.

Специалисты доложили главе города, что из обозначенного числа участков дорог на 19-ти работы выполнены, девять - в работе, еще к трем приступили. Некоторые дороги предстоит засыпать щебнем, но большая часть будет заасфальтирована. Спуск Ногина - одна из таких. На ее ремонт из городского бюджета выделено 720 тысяч рублей.

Руководитель субподрядной организации "Магистраль 54" Карен Нахапетян рассказал, что на объекте предстоит уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, участок уже очищен от старого асфальтобетонного покрытия. Завершить работы необходимо до 20-х чисел октября. Обещают все работы сделать за два дня: учитывая неблагоприятные прогнозы погоды, надо торопиться, каждый день на счету.

- С подрядчиков спрашивать буду строго. Важно укладывать асфальт не в дождливую погоду, а в погожие дни. Договоренности об этом есть. Накануне на совещании, которое состоялось в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, поставил задачу - максимально быстро скорректировать планы, графики с тем, чтобы несколько хороших дней использовать для того, чтобы все выполнить, - сказал Анатолий Локоть. - Почему поздно приступаем к дорожным работам? На те средства, которые первоначально были заложены в бюджете города на дорожно-строительные работы, выполнялся ремонт крупных объектов. По решению правительства области и заксобрания на ремонт городских дорог были выделены дополнительные существенные средства, в частности, на ремонт тротуаров и дорог частного сектора мы получили 180 миллионов рублей. Но поддержка пришла значительно позже, и сейчас мы в кратчайшие сроки корректируем графики и объемы работ. Качеству выполнения работ - особое внимание.

Депутат горсовета по округу №7 Антон Тыртышный пообещал мэру, что проконтролирует ход и качество ремонта.

- Спуск Ногина - важная дорога для жителей частного сектора, выезд используется жителями как основной. Когда-то здесь был асфальт, но весь разрушился. Возникла острая необходимость ремонтировать. Жители неоднократно обращались к депутатам и в мэрию с просьбой сделать дорогу. Был наказ, он вошел в план. После того, как были выделены средства, здесь начались работы, - прокомментировал Антон Тыртышный.

Кстати

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет выездное совещание по ремонту дороги на улице Черенкова в Дзержинском районе. Здесь планируется отремонтировать участок протяженностью 1,2 километра - от переулка 3-й Почтовый до дома №105 на улице Черенкова. Работы выполняет подрядная организация ООО "Стройсити". Срок завершения работ по контракту - 26 ноября 2021 года.

Справка "РГ"

Ремонт дорог частного сектора Новосибирска ведется за счет муниципального и областного бюджетов - в общей сложности будет обновлено почти 100 участков дорог. Ремонт объектов - как по муниципальной, так и по областной программе - планируется завершить в октябре.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника