Силовики задержали в Приангарье семерых экстремистов

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Иркутской области семь человек. Двое из них уже заключены под стражу, в ближайшее время суд изберет меру пресечения для остальных. Возбуждены уголовные дела, связанные с работой экстремистской организации, сообщил региональный главк СК РФ.

По данным правоохранительных органов, группа граждан с сентября 2017-го по октябрь 2021 года продолжала деятельность МРО "Свидетели Иеговы" на территории области. Между тем четыре года назад Верховный суд РФ признал эту религиозную организацию экстремистской и принял решение о ее ликвидации.

Расследование продолжается.