Таксисты и сотрудница банка спасли пенсионеров от преступников

В Красноярском крае, буквально одна за другой, случились три истории, после которых начинаешь больше верить в человеческое неравнодушие и участие. В Ачинске сотрудница банка остановила мужчину, уже готового перевести преступникам очень крупную сумму. В краевом центре так же поступили два таксиста: приехав по вызову, они увидели, что у пенсионеров вымогают деньги, и позвонили в полицию. В результате злоумышленники остались ни с чем.

Поступок Светланы Арамачевой из Ачинска отметили не только в полиции - ей гордятся близкие люди: "Молодец! Не прошла мимо человека в беде!". Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

"Что вы творите!"

На днях в Ачинске полиция наградила цветами и благодарственным письмом сотрудницу одного из банков. 32-летняя Светлана Арамачева буквально за руку удержала человека, пихавшего в банкомат пачки купюр, - так задурили ему голову мошенники.

- День был совершенно обычный. Но мое внимание привлек один из клиентов. Он стоял возле банкомата с пакетом, доставал из него купюры и кому-то их переводил. Видно было: купюр много. Одновременно он говорил по телефону, - рассказала "РГ" Светлана. - Я подошла, спрашиваю: "Вы точно уверены в человеке, которому переводите деньги?" Мужчина запаниковал, и я услышала в трубке голос: "С кем это вы разговариваете?! Если с кем-то из банка, немедленно прекратите!" Тут мне все стало ясно. Схватила его за руку: "Что вы творите!"

Как потом признался сам клиент, после этих слов у него словно пелена с глаз упала, до этого все делал как под гипнозом. Ситуация оказалась стандартная. Позвонили якобы из банка, сообщили, что на его имя неизвестные пытаются взять кредит. Чтобы этого не допустить, мужчине рекомендовали срочно самому взять кредит на сумму 700 тысяч рублей. Он выполнил требования звонившего и, получив заем в банке, пришел в другой, где и начал через терминал судорожно переводить деньги на счета, которые ему сообщили по телефону.

До того, как его остановили, потерпевший успел перевести 135 тысяч рублей. Но ведь не 700, как того хотели мошенники!

- Разумеется, в нашей организации сотрудникам постоянно объясняют, как действовать, если есть подозрение, что клиент на крючке у мошенников. Да и СМИ об этом говорят каждый день. Моей маме тоже звонили по такой преступной схеме, требовали перевести деньги на "безопасный" счет, но она у меня финансово грамотная, рассмеялась и трубку положила. Так что я очень рада, что помогла человеку не попасть в беду! - говорит Светлана Арамачева.

От пенсионеров - в полицию

- А я прибыл на простой, казалось бы, вызов. Женщина попросила съездить к ее родственникам, чтобы они передали ей какие-то вещи. Такие заказы в такси - обычное дело, - рассказывает 23-летний красноярец Владимир Давыдов. - Зашел в квартиру, смотрю - что-то неладно. Бабушка плачет, у дедушки руки трясутся. Протягивают мне пакет и умоляют: "Вези, вези быстрее!" Начал их расспрашивать, в чем дело, и пенсионеры проговорились, что их невестка попала в ДТП и теперь следователь требует деньги. "Так, - говорю, - подождите. Давайте выпьем чаю, вы успокоитесь и расскажете все по порядку. И свяжитесь с родственницей - на всякий случай". Тут и выяснилось, что звонили мошенники, а невестка жива-здорова и в аварию не попадала. Меня такое зло взяло! Судя по обстановке, живут пожилые люди небогато, в комнате - стол, весь уставленный лекарствами. Чтобы собрать требуемые "следователем" 50 тысяч, им пришлось у соседа в долг брать. Как можно обирать этих людей! В общем, я от них - и в полицию.

Обратился к стражам правопорядка и еще один красноярский таксист, узнав, что 80-летняя женщина собралась отдать преступникам 600 тысяч рублей по той же схеме: "Ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги". Пенсионерка села к нему в машину, чтобы съездить в банк за деньгами. Мужчина, увидев заплаканное лицо бабушки, начал расспрашивать. А узнав, в чем дело, повез ее не в банк, а в полицию - писать заявление.

- Благодаря активности и неравнодушию красноярцев уже задержаны четыре человека, непосредственно работающие на преступную группу, - рассказал "РГ" начальник Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов. - Главные организаторы, как выяснилось, находятся за пределами региона, сейчас ведется работа по их выявлению и обезвреживанию.

Мошенник может быть где угодно

- Мошенничество по телефону является одним из наиболее простых и распространенных способов обмана граждан. Практически ежедневно мы возбуждаем уголовные дела, в которых потерпевшие передают деньги, следуя указаниям неизвестных абонентов. Те звонят от имени представителей банка, сотрудников правоохранительных органов и даже родственников, которые якобы попали в беду, - рассказывает начальник Следственного управления МУ МВД России "Красноярское" полковник юстиции Дмитрий Блинков. - Жертвами дистанционных мошенников может стать кто угодно, но чаще всего на уловки аферистов попадают самые незащищенные слои населения - наши бабушки и дедушки. В силу своей доверчивости, отсутствия компетенции в вопросах современных технологий, дефицита общения, душевной доброты и стремления помочь окружающим, пожилые люди не проверяют информацию и совершают необдуманные поступки. Конечно, в расследовании таких дел много сложностей, ведь мошенник может находиться как в соседней квартире, так и в другой стране.

Как поясняют в полиции, злоумышленники порой выстраивают сложные многоуровневые схемы с целыми цепочками вовлеченных лиц и посредников. Даже одной и той же жертве могут звонить сразу несколько лиц, представляясь разными людьми - от "безопасника" из банка до правоохранителя. Все эти факторы затрудняют работу по поиску, доказательства приходится собирать по крупицам. Но даже если мошенник задержан, это вовсе не гарантия, что он вернет деньги пострадавшим, скорее всего, их у него уже нет.

Важно знать

В Красноярском крае мошенники стали чаще вымогать у людей деньги под предлогом того, что родственник попал в ДТП. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, с начала сентября в краевом центре было зарегистрировано 34 подобных факта. Во всех случаях пострадали пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет. Суммы, которые они передали злоумышленникам, варьируются от 50 тысяч до без малого четырех миллионов рублей. В общей сложности красноярцы обогатили мошенников более чем на восемь миллионов рублей.

Преступники звонят под видом родственника - сына, внука, мужа и так далее - либо сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что близкий вам человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Незнакомый голос злоумышленники объясняют плохой связью, полученной в результате ДТП травмой либо, чтобы отвести подозрения, прерывают разговор и передают трубку соучастнику - лжесотруднику правоохранительных органов.

Далее мошенники просят передать им деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим либо на лечение пострадавшего родственника. Преступники также могут сообщить, что указанная сумма необходима для решения вопроса с возбуждением уголовного дела. Во время разговора злоумышленники убеждают пожилых людей спрятать денежные средства в пакет и передать их водителю, который будет ждать их в автомобиле у дома.

Чтобы не попасться на уловки аферистов и не лишиться накоплений или, тем более, не влезть в долги, услышав подобный звонок, не стоит беседовать с неизвестным, впадать в панику и выполнять все действия, которые диктует мошенник.

Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что с ними все в порядке, сообщить о звонке в правоохранительные органы и ни в коем случае никому не перечислять и не передавать деньги.

Между тем

Почему же люди до сих пор попадают в ловушки ушлых аферистов, несмотря на то, что СМИ и полиция почти каждый день предупреждают их о бдительности? По словам начальника Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковника полиции Андрея Иванова, чаще всего причина - в низкой финансовой грамотности. Вдобавок преступники - прекрасные психологи, изобретающие все новые и новые уловки.

Например, у них есть базы из контактов тех, кого уже удалось обмануть, - своих жертв мошенники предпочитают не выпускать из виду. Так, человек потерял все деньги, и вот через некоторое время ему звонят снова: "Здравствуйте, вас беспокоят из прокуратуры. Лица, похитившие ваши средства, задержаны, а вам положены выплаты как пострадавшему. Куда перевести деньги? Нужен номер банковского счета". И жертва порой покупается на обман - уже во второй раз.