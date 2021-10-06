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06.10.2021 01:59
Рубрика: Экономика

В Алтайском крае сельская учительница построила микроэлектростанцию

Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Жительница районного центра Шипуново Ирина Рогальских первой в Алтайском крае установила на своем участке солнечную микроэлектростанцию. Теперь учительница музыки обеспечивает электричеством не только свой дом, но и поставляет энергию в общую сеть. Пока бесплатно.

Ровно год назад Ирина Рогальских решила приобщиться к "зеленым" технологиям и установила у себя на участке комплекс из солнечных панелей мощностью 5 кВтxч, чтобы обеспечить электричеством свои полдома.

Фото: REUTERS
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- Мы изучили рынок, просчитали мощность и пришли к выводу, что нужно ставить не солнечные аккумуляторы, как делают многие, а именно сетевой комплекс, - рассказала корреспонденту "РГ" владелица микрогенерации. - Причем не дешевый китайский, а отечественный. Выбрали микроСЭС, которые собирают в Чебоксарах из импортных комплектующих. Производитель обещает, что она проработает 25-30 лет. Обошелся солнечный комплекс недешево - почти в 400 тысяч рублей: 340 тысяч оборудование плюс доставка 25 тысяч и монтаж 30 тысяч рублей. На крышу станцию ставить не стали, уж очень она тяжелая. Пришлось построить рядом с домом специальный навес на металлических сваях.

- Конечно, для меня это большие расходы - взяла ссуду в банке, - говорит Ирина Сергеевна. - Очень надеялась, что в новом законодательстве по развитию "зеленой" энергетики будет предусмотрена государственная поддержка тем, кто устанавливает солнечную генерацию. Но, кроме покупки излишков и освобождения от уплаты налогов при их продаже, там ничего нет.

Крупные поставщики энергии поддерживают подобные альтернативные проекты, не боясь конкуренции со стороны микрогенераций. Так, сетевая компания Алтайкрайэнерго присоединила шипуновскую микроСЭС к своим сетям.

- В будущем такие объекты микрогенерации получат широкое распространение, - уверен руководитель предприятия Сергей Приб. - Сегодня самый доступный способ получать альтернативную энергию - установить сетевую солнечную электростанцию.

Схему оплаты излишков в регионе сейчас как раз обкатывают на объекте Ирины Рогальских. Хотя микростанция работает уже год, ее хозяйка еще ничего не получала за отданную в общую сеть энергию. Механизм покупки электроэнергии у частных лиц утвердили только в марте текущего года. В сентябре сетевая компания за свой счет установила на микроСЭС счетчики, которые показывают, сколько солнечной энергии пошло на дом, а сколько в сеть, и заключила с владелицей договор. Правда, конкретных цифр, по какой цене у сельской учительницы будут покупать излишки, в нем нет. В энергокомпании пояснили, что по закону оплачивается только разница между объемом отданной в общую сеть энергии и потребленной.

- Солнечная станция в дневное время направляет электричество в первую очередь в дом, а если в доме она не востребована, то излишки поступают в централизованную сеть, - отметил Сергей Приб. - Если за месяц в общую сеть будет выдано электроэнергии больше, чем получено, то мы будем оплачивать эту разницу по цене, рассчитанной с учетом стоимости электроэнергии на оптовом рынке.

На такой маломощной станции, как у Ирины Рогальских - 5 кВтxч, - на излишках много не заработаешь. Практически вся энергия уходит на собственные нужды.

В будущем такие станции будут очень популярными

- Чтобы продавать солнечную энергию, надо брать станцию мощнее - на 10-15 кВтxч, - предполагает Ирина Сергеевна. - Но мы не ставили себе такую цель, поэтому взяли небольшую станцию. За год станция выдала 5000 киловатт. Этого не хватает даже на небольшой дом в 69 "квадратов". Проблема еще и в том, что электричество поступает неравномерно - только днем и в солнечные дни, а расходуем мы больше вечером и в пасмурную погоду, приходится днем сбрасывать излишки, а вечером брать электричество из общей сети. Конечно, это не очень выгодно.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как скоро сельская учительница сможет окупить затраты на установку микроэлектростанции, пока не могут сказать даже специалисты. Это зависит от объемов выдаваемой и потребляемой энергии и ее стоимости. А поскольку они каждый год меняются, то нужно в течение нескольких лет наблюдать за работой станции, чтобы просчитать окупаемость. Скептически настроенные односельчане Ирины Рогальских уверены, что такие расходы никогда не окупятся и она просто выбросила деньги на ветер, вернее - на солнце.

Питаются лучами

Ладный коттедж Павла Архипова (на фото) в городе Березовский близ Екатеринбурга от соседних домов в частном секторе отличается прежде всего крышей. Рядок солнечных панелей, сверкающих на черепице, видно издалека. Источниками альтернативной энергии 27-летний уралец заинтересовался десять лет назад.

Фото: Татьяна Андреева

- Пришлось даже пересмотреть образ жизни. Стал энергоэкономом, - признался нам Павел. - Стараюсь успевать по максимуму дела сделать, пока солнце светит. Запускаю стиральную машину, пылесос. Все работает до заката, чтобы аккумуляторы, где хранится энергия от солнечных батарей, не разряжать. Накопленное направляем на продажу.

Пришлось даже увеличить масштаб своей электростанции, чтобы ни один луч не пропадал: к восьми панелям на крыше Павел добавил еще три на фасаде дома. Две - чтобы собирать вечерние лучи, и одна - для автономной работы во дворе, когда стемнеет. Причем там рациональным энергопотреблением командует уже датчик движения. Заработать по полной на продаже энергии, что подарило солнце, пока не удалось, зато расходы на электроэнергию сократились. В мае семья Архиповых потребила 270 кВт, а отдала в сеть 62, в июне использовали 320 кВт, отдали - 74.

- По деньгам все равно плюс, - раскрывает нам бюджетный расклад Павел. - Если в общую сеть отправлено меньше, чем потребила семья, то разницу оплачиваю по установленному тарифу: четыре рубля 25 копеек за киловатт. А вот за каждый купленный у нас "солнечный" киловатт энергосетевая компания перечисляет нам по два с половиной рубля.

Павел не единственный первопроходец на Урале. Федеральный закон о развитии микрогенерации (№ 471-ФЗ), который предусматривает, что владельцы небольших "зеленых" электростанций максимальной мощностью не более 15 киловатт могут продавать излишки в сеть, был принят в России в конце декабря 2019 года. А уже через полгода на огороде 85-летней Валентины Корюковой из городка Сысерть стартовал первый пилотный проект.

Фото: Татьяна Андреева

Добро на эксперимент дал сын пенсионерки Дмитрий. Аккумуляторы и вся цифровая начинка сгруппировались в небольшой прихожей скромного деревянного домика Валентины Ивановны. По-простому - в сенях. А на столбе линии электропередачи близ избы подвесили умный многотарифный счетчик. Он в онлайн-режиме отправлял на телефон и компьютер проживающего в Екатеринбурге Дмитрия ежедневную отчетность: сколько прибыло и, наоборот, убыло.

- И представляете, даже ночью батареи что-то нарабатывают, - признался корреспонденту "РГ" Дмитрий. - Маме не только хватает на беспроблемную жизнь, но и от продажи на карточку падает от полутора до двух тысяч рублей каждый месяц!

Для входа в проект вложения, конечно, были чувствительными. Корюковым, к примеру, потребовалось на закупку оборудования более трехсот тысяч рублей. По расчетам Дмитрия, все должно окупиться за восемь лет.

Светлана Добрынина, Свердловская область

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