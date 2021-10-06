В Красноярском крае рыбаки отравились продуктами горения

Сыщики выясняют обстоятельства смерти двух рыбаков в Бирилюсском районе. Их тела обнаружены в автомобиле УАЗ на берегу реки Кемчуг недалеко от деревни Шпагино-1, сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, 1 октября два жителя города Ачинска - мужчины в возрасте 62 и 70 лет - уехали на рыбалку и в условленный срок не вернулись. Их тела нашли только 5 октября. Признаков криминальной смерти не замечено. В автомобиле правоохранители обнаружили газовые печь и баллон. Как полагают следователи, причиной смерти рыбаков стало отравление продуктами горения.

Сотрудники СК проводят проверку.